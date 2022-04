Paquito el del barrio

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Después de tantos años volví a ver a don Francisco Hernández, un tallador de vieja escuela, allá por la Mármol.

Hace tres semanas me caí de una forma tan ridícula como graciosa. El soberano madrazo desacomodó lo que alguna vez fue una ágil cadera 4×4, en tanto el pavimento recibió de golpe mi pómulo izquierdo.

Los antiinflamatorios, los analgésicos y el masaje quiropráctico apenas si calmaron el dolor de mi zarandeada humanidad. Por eso recurrí al remedio ancestral de las manos.

Con 76 años a cuestas “Paquito”, como le dicen en el barrio, apenas si se acordaba de mí. Tras una charla y una historia clave remembramos el intercambio de opiniones allá por los 80s cuando él militaba en el PRI.

Mientras hacía magia con sus manos que recorrían desde mi región lumbar hasta el cuello, recordé lo activo que era Paquito para hacer proselitismo en favor de su entonces partido. Desde la nueva España hasta la Santa Bárbara, en las colonias aledañas al parque José Vasconcelos.

Ya relajado por la fricción de sus manos y los aceites de rico aroma que untaba sobre mi espalada, pregunté si ya no seguía en el PRI, esto, porque vi pegada una calca de MORENA en la ventana que da a la calle, él me respondió que desde el 2012 es amlover; “me la acaban de poner y así no olvido votar para que siga el presidente”, lo escuché decir con orgullo.

Paquito me confió que está muy contento con AMLO porque recibe su pensión puntualmente y paga más que el PRI, remarcándome la diferencia.

Tras una pausa para atender a Denisse, la hija de don Simón, su vecino, la que trabaja de bailarina en un centro nocturno y acude regularmente para tratarla de dolores en las piernas.

De regreso a mi terapia el anfitrión me preguntó si tenía yo jale para su nieta Adela, ya que trabaja en varios tianguis de la ciudad y los domingos en el de San Jorge, donde vende ropa usada y cables para celular.

“La pobre batalla mucho”, señaló con voz triste; al marido lo encerraron por vender cristal, me dijo Adela, y se las ve negras para pagar la estancia infantil donde tiene a su niña de año y medio.

Después de 50 minutos de terapia me incorporé más aliviado de mis dolencias. Acto seguido Paquito me ofreció un tecito y ambos nos sentamos en sillas que tiene en el patio de su casa, ahí nos fumamos un cigarrillo cada quien.

Sin dejar de lado la votación del domingo, insistió en hacerlo, sin embargo, dijo sentirse agüitado porque su hija no va a poder ir a votar ya que tiene que ir al tianguis; sus dos hijos mayores tampoco lo harán pues viven en Estados Unidos y su única hija, mamá de Adela, trabaja los fines de semana en una maquiladora.

“Yo estoy muy contento con López Obrador y lo seguiré apoyando”, él nos ha dado un trato digno, no como el PRI que solo daba despensas para votar por ellos, remató con mirada nostálgica.

Al pagarle sus servicios y casi para despedirme le pregunté: ¿oiga Paquito, y cómo ve a la gente por acá, si anda animada para ir a votar?, “no Manuel, ya no es como antes que jalábamos parejo, la gente está más preocupada por encontrar buen jale que andar en el borlote”.

A una semana de la consulta de revocación de mandato, al menos en el sur de Chihuahua capital, la zona más olvidada del presupuesto, no se ve mucho entusiasmo para ir a votar, pese a que las brigadas guindas apuestan por sacar muchos sufragios del Fuentes Mares al Fco. R. Alamda.

Ya veremos cómo les va

Es cuanto.

