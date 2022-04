Los Grammy y el reconocimiento a la juventud

24 HORAS

Marquen mis palabras: la historia se repetirá.

Hace dos años, en la entrega de los premios Grammy, las cuales conmemoran lo mejor de la música, de acuerdo a la crítica especializada de los Estados Unidos, Billie Eilish, una cantante pop de 20 años, se llevó a casa los premios de Álbum del Año, por su debut When we all fall asleep, where do we go? Grabación del Año y Canción del Año por Bad guy, sencillo principal de lo anteriormente mencionado, y Mejor Nuevo Artista, convirtiéndose en la segunda persona en ganar los cuatro galardones más importantes en una sola noche.

Ahora, las apuestas para cumplir la misma hazaña están con Olivia Rodrigo, otra cantante pop de 19 años cuyo talento vocal y para escribir la ha llevado a niveles de éxito sin precedentes. En esta edición de la presea, ella está nominada para Álbum del Año por su primer disco, SOUR, para Grabación y Canción del Año por su primer sencillo, Drivers license —cuyo impacto fue monstruoso desde su estreno en enero del año pasado— y para Mejor Nuevo Artista.

No solo es la favorita por su carisma, si no por todo lo que ha logrado a su corta edad. Como se reflejó hace dos años, así como el pasado con la victoria de Eilish en la categoría de Grabación del Año, la Academia apuesta por la vulnerabilidad y por la juventud, dos características que Rodrigo ya tiene en el bolso. Además, ella goza de una fama tan grande como la de Billie Eilish: su disco como solista ha tenido tres sencillos con éxito rotundo: Deja vu, Good 4 u y, por supuesto Drivers license, la canción que lo inició todo. ¿Otra cosa en común con Eilish? Su acercamiento tradicional ante la música. El primer disco de Billie fue grabado por ella y su hermano en su habitación. Olivia igualmente presume que muchas de sus canciones las escribe en su cuarto.

La combinación de todos estos elementos la convirtieron en la cantante del momento. Sus letras se sienten auténticas. Ella entiende a su generación, y por comentarios de la farándula y de crítica especializada, también esa empatía empata con otras. Es alguien que refleja autenticidad.

A pesar de todas sus ventajas, podría haber un gran obstáculo en su racha por la victoria: está compitiendo contra la misma Billie Eilish en tres de las cuatro categorías estrella, por su excelente segundo disco, Happier than ever, así como su sencillo homónimo. Con su reciente victoria en los Oscar por Mejor Canción Original (No time to die de la cinta del mismo hombre), se podría mostrar algo más en evidencia: un amor por Eilish y no precisamente por el talento juvenil.

Olivia Rodrigo tiene las suficientes herramientas para vencer a Billie Eilish por lo menos en alguna de las ternas. Sin embargo, como se ha visto en años recientes, la gente de la industria musical ama a Eilish, por lo cual una victoria en la categoría principal no sería del todo sorpresiva.

Aunque claramente puede haber sorpresas, como una victoria de la veterana Taylor Swift por su disco de Evermore o el excelente segundo disco de Lil Nas X, Montero, todo parece indicar un reconocimiento masivo para Rodrigo, una joven con un futuro prometedor.

