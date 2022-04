Entrega Maru Campos Medalla al Mérito Ciudadano a Fernando Baeza

Delicias, Chih., a 1 de abril del 2022.- En el marco de la conmemoración del 89 Aniversario de la Fundación de Delicias y acompañada por el presidente municipal, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, entregó la Medalla al Mérito Ciudadano “Fundadores 2022” a Fernando Baeza Meléndez, ex gobernador del estado, por su aportación al desarrollo de Ciudad Delicias.

La ceremonia se realizó en el cruce de las calles Central Norte y Agricultura Norte, donde la titular del Ejecutivo le expresó al ex gobernador Fernando Baeza que no defraudará las esperanzas de los delicienses, porque su nombre representa mucho, no solo para la comunidad de Delicias que hoy lo reconoce con este galardón, sino que lo reconoce todo el estado de Chihuahua.

Dijo que este premio se le entregó como una expresión por su visión, trabajo, inteligencia, empatía y su fuerte sentido de justicia en todo momento: “Su nombre está escrito en la historia del estado de Chihuahua y de forma muy particular está trazado con tinta indeleble en el corazón de esta ciudad que hoy festeja su 89 Aniversario”, indicó.

Señaló que este reconocimiento solo puede ser merecido por quienes encarnan los valores, la valentía y altas miras de aquellos pioneros que trazaron esta ciudad en 1933 que fueron Carlos Blake, Cruz Ortiz Prieto, Pedro Esmeralda y un grupo de valientes familias, que iniciaron la creación de Delicias.

“Aquí la esperanza vibra con fuerza, aquí se confirma la convicción de que juntos si podemos salir adelante. Delicias es punto clave para toda la región centro-sur, ustedes han sabido defender lo que es suyo y han legado a sus hijos los valores fundamentales de lo que es ser chihuahuense”, aseveró.

Exhortó a los presentes a seguir unidos, orgullosos de su pasado y a trabajar por el futuro que la actual generación quiere heredar a las generaciones por venir.

Al dirigirse a los presentes, el galardonado y ex gobernador Fernando Baeza Meléndez expresó su voluntad de contribuir con la actual administración estatal en las tareas que la gobernadora considere pertinentes.

“Delicias nació con vocación de grandeza, con mexicanos de diversas latitudes del país, quienes al ser migrantes generaron un crisol y una gran fortaleza”, expuso.

“Mi mayor convicción de servidor público estuvo en la certeza de que no podemos apropiarnos de los esfuerzos colectivos y de sus triunfos, porque nadie tiene derecho a robarle la fe a la sociedad de sus propias realizaciones, esa fue la razón por la que me rehusaba a aceptar el inmerecido honor que hoy confieren”, enfatizó.

Puntualizó que la exaltación y el culto a la personalidad también influye en crear espectros, porque nadie se debe adueñar de lo que le corresponde a la propia sociedad.

Lamentó la discordia que se realiza desde el centro del país: “porque frente al veneno maldito del odio, debemos fortalecer la unidad entre nosotros, nacido del ejemplo de nuestros mayores”, resaltó el ex mandatario estatal.

A su vez, el Alcalde de Delicias dio una semblanza histórica de la ciudad y recordó que fue el primero de abril de 1933 Carlos Blake y otros históricos personajes se dieron a la tarea de establecer lo que ahora es Delicias, por lo cual este día se conmemora la visión de unos y la voluntad de otros, que permitió fundar la cabecera municipal donde habitan los denominados “Vencedores del Desierto”.

