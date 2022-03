Qué equipos tienen más oportunidades de ser campeones de la NBA

ESPN

Bruno Altieri

ntramos en la cuenta regresiva rumbo a los playoffs de la NBA y es momento de hacer un acercamiento fino a las posibilidades de los contendientes. Presentamos, entonces, la escalera hacia el trofeo Larry O’Brien. ¿Qué equipos tienen más chances de ser campeones y por qué? Esta es la propuesta de recorrido.

Sin más preámbulo, presentamos el ranking de candidatos rumbo al anillo.

¿Quién no quiere estar cerca del equipo de Monty Williams? Después de alcanzar las Finales en 2020-21, han mejorado su juego y ahora tienen experiencia para ir por el premio grande. Luego del triunfo ante los Sixers alcanzaron un récord de 31-6 en el clutch time, la mejor marca en los últimos 25 años en la NBA. Además, mejoraron a 45-0 cuando lideran el partido tras los primeros tres cuartos. Devin Booker está a un nivel altísimo y han encontrado estructura y centímetros detrás de Deandre Ayton en la pintura (Véase JaVale McGee y Bismack Biyombo). No solo se mueven al ritmo del enorme Chris Paul (¿Romperá la maldición este año?) sino que los Jae Crowder, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Larry Shamet y allegados, le dan un equilibrio perfecto al equipo en los dos costados. En Phoenix se juega el básquetbol del todos para todos. Ningún equipo lo hace mejor que los chicos del Desierto: están en el momento ideal para cristalizarlo con un campeonato.

No podemos dejar más abajo a los últimos campeones de la NBA. Los playoffs son el terreno que separa a los hombres de las leyendas y Giannis Antetokounmpo entró en el pedestal de los grandes en la Liga pasada tras destrozar a los Suns en los últimos kilómetros de campeonato. Su versatilidad empezó con dudas pero terminó siendo un imposible. Ahora han ganado 10 de los últimos 13 partidos y recuperaron a tiempo a Brook Lopez en la rotación, pieza importante para los juegos de postemporada.

Con Jrue Holiday como factor X y Khris Middleton como llave anotadora, los Bucks continúan con su crecimiento en el silencio. La tranquilidad de haber ganado el título pasado le permitirá a Milwaukee jugar con otra templanza. Ocurrió antes y ocurre ahora: poco se habla de los Bucks en este momento. Tengan cuidado. Mucho cuidado.

Fue mi máximo candidato hasta hace solo semanas, pero el nubarrón que hubo entre Erik Spoelstra, Udonis Haslem y Jimmy Butler puede haber tirado todo por la borda. O no. La Cultura Heat aparece en momentos determinantes y este equipo, más allá de que le falta un interno más para los momentos cruciales, tiene un grupo de jugadores hecho para la postemporada. Una versión relanzada de los Detroit Pistons de 2004. No me sorprende la discusión a los gritos en un plantel lleno de jugadores de carácter, como tampoco me sorprendería un reenfoque para cuando suene el silbatazo de inicio de los playoffs. O se termina de pudrir todo o el equipo sale a la luz a tiempo. Si logran limar asperezas puertas para adentro, podemos pensar en un equipo de campeonato. Todo depende de ellos y las ganas de solucionar las cosas rápido antes de que se produzca una sangría emocional irremediable.

Todo el año hicimos la misma pregunta: ¿juega Kyrie Irving? El representante antivacuna de los Nets sobrevivió al condicionamiento de su postura ideológica y ahora estará presente con Brooklyn en los juegos de playoffs. Si se mantiene la salud de las estrellas (Irving y Kevin Durant), Brooklyn puede tener una chance de ir por el premio gordo. Sí, lo sé, suena ridículo: ¿un equipo que está en el play-in puede ser candidato serio a ganar el título? Soy de los que piensan que los playoffs son un campeonato aparte. Estoy convencido que Brooklyn tendrá todo para demostrarlo.

Más allá del sincericidio de Draymond Green (“Estoy jugando horrible”), las chances serias de los Warriors pasan por la salud de Stephen Curry. El tobillo izquierdo lastimado ha sido doloroso para él pero mucho más para su equipo, que ha perdido seis de sus últimos siete encuentros y han caído a 3-9 sin Curry en la temporada. Steve Kerr tiene claro que sin Steph los Warriors pierden un poder de fuego básico para el estilo de correr y tirar. Y también un dolor de cabeza ha sido la defensa, que ha tenido fallas infantiles recurrentes en los últimos juegos. Las lesiones han achacado en grande a los muchachos de San Francisco: Green, el renacido Klay Thompson y ahora Curry han pasado demasiado tiempo en la enfermería. Cuando los médicos y los preparadores físicos son el centro neurálgico de la información, las noticias nunca son demasiado alentadoras. Así estamos en el día a día.

Sí, Ja Morant es el jugador más espectacular de la NBA. No, los Grizzlies no son solo Ja Morant. Un dato que corrobora la afirmación: los Grizzlies están 18-2 esta temporada sin su base estrella y han derrotado a sus oponentes por 379 puntos. Tienen, además, un 90% de porcentaje de triunfos cuando juegan sin su jugador All-Star, el máximo de la historia de la NBA con un mínimo de 15 partidos disputados.

Podemos destacar el crecimiento ofensivo de Desmond Bane ante la ausencia de Morant (regresaría en dos semanas de sus dolores de rodilla) o el poderío de Jaren Jackson en la pintura, pero lo cierto es que Memphis gana por su trabajo grupal, que es mucho más que una suma de individualidades. ¿Por qué no están más arriba en esta lista? Por algo clave en postemporada: experiencia. Son jóvenes, talentosos, eléctricos, pero hay que ver cómo absorben la presión de los momentos importantes. Todo con los Grizzlies se nuclea en una única palabra: expectativa.

A Boston le falta suerte. Realmente. Después de alcanzar el primer puesto de la Conferencia Este, perdió por lesión a Robert Williams III y no sabe si lo tendrá saludable en el transcurso de la postemporada. Williams es una pieza clave: con él en cancha, Boston está 5.8 puntos encima cada cien posesiones en comparación a cuando el gigante mira desde el banco. La eficiencia defensiva de los Celtics ha sido la kryptonita de todos los rivales que enfrentaron desde el inicio de año hasta hoy. Más allá del fantástico nivel de Jayson Tatum y el poderío anotador de Jaylen Brown, Ime Udoka construyó un equipo de verdad: serio, disciplinado, responsable y solidario. El básquetbol a veces es injusto, porque la salida de Rob no será fácil de igualar. Incluso no sabemos cuándo ni cómo volverá. Y eso, lamentablemente, hace bajar a los Celtics algunas posiciones en este ranking de favoritismo.

Al potencial MVP de la Liga, Joel Embiid, los Sixers le sumaron a James Harden en el perímetro. Con el equilibrio de Tobias Harris y la versatilidad de Terrence Maxey, los Sixers son candidatos de peso para quedarse con el premio grande. Pero claro, hoy la Conferencia Este tiene mínimo un poker de candidatos y la inestabilidad de Philadelphia puede hacerle jugar una mala pasada. Doc Rivers afronta como coach un desafío mayúsculo: tratar de evitar, en su vuelo placentero, los pozos de aire que en los últimos años han derribado las esperanzas de sus equipos en momentos clave. Philly no es un equipo brillante pero tampoco es pésimo en ningún apartado. Esta medianía, que puede significar estabilidad para muchas cosas, no alcanza para ir por el pez gordo. ¿Podrá despegar a tiempo hacia tierras más fértiles? Esa es la gran pregunta que tenemos todos.

Nos quedamos todos deslumbrados con Luka Doncic y su habilidad innata para hacer triples-dobles, pero lo cierto es que Dallas nunca estuvo tan bien en los últimos años. De hecho, luego de ganar su partido 46 en serie regular muchos cayeron en la cuenta que es su mejor registro desde 2014-15. La salida de Kristaph Porzingis a los Wizards no cambió demasiado los planes de protagonismo, ya que Jason Kidd encontró en Jalen Brunson, Reggie Bullock y Spencer Dinwiddie soluciones en el perímetro para palear situaciones complicadas. Dallas es la séptima defensa más efectiva de la NBA, pese a que, en los papeles, no parecerían tener material de excelencia en la pintura. Será difícil que los Mavericks peleen por todo, pero me parece un error descartar a este equipo antes de tiempo.

No ha sido el mejor año del Jazz hasta ahora. Más allá de la partida de Joe Ingles a los Portland Trail Blazers, mantienen su columna vertebral de los últimos tiempos. La salud no acompañó demasiado y si bien el perímetro de Mike Conley, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson y Bogan Bogdanovic, sumados al centro Rudy Gobert, provocan ilusión, lo cierto es que Utah ha tenido serios altibajos. Algo es cierto: poseen la eficiencia ofensiva más alta de la NBA (113.8 puntos cada 100 posesiones) y no son un equipo mediocre en defensa, tan es así que Gobert es candidato serio a Jugador Defensivo del Año. ¿Pueden avanzar en playoffs? Sin dudas. ¿Pueden ser campeones de la NBA? Lo dudo seriamente. Aún así, no está nada mal ocupar el Top 10 en las consideraciones.

Pudieron ser mucho mejor que esto, pero los Bulls han caído estrepitosamente en las expectativas en las últimas semanas. Pasaron de ser un contendiente serio, con una ofensiva poderosa, ha desaparecer en todos los apartados. No solo atacan mal: defienden peor.

Es curioso que en una temporada brillante de DeMar DeRozan, Chicago no haya podido mantenerse con equilibrio en el juego. El plantel de Billy Donovan hace equilibrio con zapatos en una pista de hielo. ¿Puede quedar en pie en momentos tardíos de la postemporada? Todo puede ser. Pero hoy se ven nubarrones y las probabilidades de lluvia son altas. Muy altas.

Las cosas pueden salir bien o mal, pero si se juega con la intensidad que proponen los Raptors, las chances de ganar crecen y mucho. Toronto vivió en los últimos años el éxtasis, la oscuridad profunda y ahora el renacimiento. Equipo versátil, dinámico y agresivo, cuenta con un Fred VanVleet como titiritero de un grupo de jugadores multiposición. Las lesiones complicaron a Toronto a lo largo de toda la temporada regular, pero sin embargo están en puestos de clasificación directa con nueve victorias en los últimos 11 partidos. Gary Trent Jr. encajó como mano en guante en este equipo, pero el combo de aleros compuesto por O.J. Anunoby, Scottie Barnes, Thaddeus Young y Pascal Siakam han convertido con su juego multiposición a los Raptors en una navaja multiuso. Finalmente, Nick Nurse ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores entrenadores de la competencia. Los playoffs serán un nuevo desafío.

El talento y la brillantez de Nikola Jokic ocultan la verdadera cara de los Denver Nuggets. El interno serbio, un fenómeno del básquetbol en todas sus formas, tapa los agujeros de un equipo desordenado, desprolijo, que pierde la línea seguido en el correr de los juegos. Es cierto, la ausencia de Jamal Murray y Michael Porter Jr. han sido factores en el desarrollo de la serie regular, y bastante meritorio es verlos en el sexto lugar del Oeste. Pero tengo que ser franco: un equipo que juega así no puede pelear por el premio grande. Es un básquetbol de confusiones continuas: la capacidad atlética le gana a la inteligencia y el resultado es colirio para los ojos de los televidentes. Será entonces Jokic en modo Atlas: el MVP serbio intentará sostener al mundo que plantea Mike Malone, que se esmera noche a noche en ser una carga cada vez más pesada para los hombros del gigante.

Todavía no se rinden los Timberwolves en su lucha de alcanzar una posición segura de playoffs. Sin despertar grandes suspiros, Minnesota se apoyó en D’Angelo Russell y Anthony Edwards en el perímetro, y en Karl-Anthony Towns en la pintura para emerger en un equipo más que respetable. Es trío de figuras en crecimiento le han permitido un crecimiento sostenido a lo largo de la temporada regular. Lo mejor de este plantel vino luego de la pausa por el All-Star, pero aún sigue siendo un equipo joven que tendrá que sufrir algunos golpes en su construcción como contendiente. Sería realmente extraño que peleen el campeonato, pero el récord positivo hoy está y merece ser tenido en cuenta.

Los Hawks no lograron dar el salto de calidad como equipo para transformarse en un equipo peligroso del Este, pero aún así tenemos la magia de Trae Young -con el recuerdo conmovedor del Madison Square Garden- para poder deleitarnos en postemporada, siempre y cuando logren superar el escollo del play-in. Atlanta tiene la tercera mejor eficiencia ofensiva de toda la NBA, pero atrás son un colador: figuran en el puesto 26, permitiendo 112.3 puntos cada cien posesiones. Una auténtica locura. Son buenos, son jóvenes y son atléticos, pero se necesita más que eso para luchar por cosas importantes. Puede ser hipótesis pero para mí es conclusión: este será un año más para seguir construyendo un equipo con potencial.

Había algunos equipos para esta última posición, como es el caso de Charlotte Hornets o Cleveland Cavaliers, pero la historia, experiencia y sed de revancha hizo que sienta que los Clippers puedan ir por algo más. Ver jugar al conjunto de Tyronn Lue es más escalofriante que una pesadilla de Freddy Krueger, pero la realidad es que aún conservan su puesto de play-in y su mayor problema han sido las lesiones. El regreso de Paul George está a la vuelta de la esquina, lo mismo que el de Norman Powell, y se siguen prendiendo velas por un milagroso retorno de Kawhi Leonard, quien ha estado fuera toda la temporada regular. Una cosa son los Clippers saludables y otra muy distinta la armada diezmada que vemos hoy. La única chance que tienen de pelear por algo es dejar de ser una enfermería para transformarse en un equipo de básquetbol. Las cartas están una vez más sobre la mesa.

Comentarios