Espectaculares con imagen de AMLO no forman parte de nuestra publicidad: INE

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 30 de marzo del 2022.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que los más de cien espectaculares con la imagen del presidente Andrés López Obrador (AMLO) distribuidos en todo el estado de Chihuahua “no forman parte de la promoción de la campaña para la consulta para la revocación de mandato”.

“Lo que si forma parte de la publicidad que se esta manejando por el órgano electoral es la imagen de lo que será la boleta aprobada por el INE y que se ha estado difundiendo a través de vehículos móviles que se encuentran en ciudad Juárez y la capital del estado”, informó la coordinación de Comunicación Social del INE.

“Nosotros hemos contratado dos vallas móviles publicitarias que están recorriendo los municipios del estado para hacer la promoción institucional de la participación de los ciudadanos el próximo 10 de abril”, informó el órgano electoral.

Cabe destacar que, el INE ordenó el retiro de 278 espectaculares, 11 lonas, así como las leyendas en diversas bardas públicas en 15 entidades federativas, esto es, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Chihuahua en las que se promueve la revocación de mandato con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales a decir del órgano electoral “no forman parte de la promoción oficial que ellos se encuentran manejando”.

Sin embargo, diversos actores políticos afines a Morena han señalado que dichos espectaculares y promocionales no solo desplegados en Chihuahua, sino en toda la república mexicana forman parte del “patrocinio” del pueblo de México que aprueba el trabajo realizado por el Gobierno de López Obrador.

La Ley Federal de Revocación Mandato señala que “tú puedes hacer promoción en lo individual o de manera colectiva cuando realmente es una manifestación espontánea de tus preferencias electorales”, por lo que se crea un vacío legal donde podría estarse presentando esta promoción de la imagen presidencial.

En este sentido, en el caso del estado de Chihuahua, el INE no podría actuar de oficio contra de quienes patrocinaron estos espectaculares, sino esta intervención surgiría solo a través de una inconformidad ya fuese de un particular o de un partido político, el cual hasta la fecha no ha ocurrido.

