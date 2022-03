“Nunca dejé de creer y de luchar”, Eugenio Derbez

Excélsior

NANCY MÉNDEZ C.

El actor mexicano señaló que veía los Oscar con su mamá, Silvia Derbez. Ahora cumplió su sueño al ganar CODA.

Desde niño, el actor mexicano Eugenio Derbez veía la premiación de los Oscar a lo mejor del cine estadunidense, junto a su mamá, la también actriz Silvia Derbez. A ella le decía que quería estar, un día, en esa gala. Lo logró.

El mexicano subió al escenario del Teatro Dolby, en Los Ángeles, como parte del reparto de CODA, señales del corazón, que fue la Mejor película en la 94 Entrega de los Premios Oscar.

Derbez, quien interpretó a un maestro de música en la historia de una familia de sordos y una hija oyente, compartió la sensación de estar en la máxima celebración al cine.

“Crecí viendo los Oscar y películas estadunidenses. Tenía la ilusión de estar ahí, pero mi mamá me decía que no era nada sencillo, pero fue algo que me propuse. Cuando ya tenía mi programa de televisión, La familia P. Luche, y los ratings eran altísimos, quería crecer y hacer cine. Me decían que ese era el problema: ‘tú no puedes hacer cine, porque vienes de la tele y los actores de la tele no pueden hacer cine’. Me peluseaban por venir de la tele.