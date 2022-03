México y su segunda peor ofensiva desde hace 28 años

La Razón

El ataque de la Selección Nacional tiene un promedio de 1.5 por partido; mañana chocan contra El Salvador para sellar su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La Selección Mexicana de futbol sigue sin demostrar su poderío a pesar de tener grandes jugadores, pero con todo y que ya tienen matemáticamente su pase al Mundial de Qatar 2022, las actuaciones no han llenado del todo a los aficionados.

Según un estudio de ESPN la contundencia del Tricolor es la segunda peor desde 1994, pues solamente promedia 1.15 goles por partido, teniendo una delantera llena de experiencia y jugadores jóvenes que militan en Europa como lo son Raúl Jiménez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli) y Tecatito Corona (Sevilla).

La única etapa que supera el proceso del Tata Martino fue en Brasil 2014, cuando se tuvieron cuatro entrenadores distintos en el banquillo, iniciando José Manuel de la Torre, posteriormente, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y Miguel Herrera llevó a México al Mundial en tierras cariocas.

Jiménez, Lozano y Corona no han tenido el mismo funcionamiento con la Selección de México que con sus respectivos equipos en Europa y eso comienza a causar malestar al interior del equipo y de manera individual.

Al inicio del proceso de Gerardo Martino se habló mucho de la gran ofensiva que tenía comandada por dichos futbolistas, pero su escasez cada vez es más preocupante, pues no se hacen presente en el marcador rival desde hace 359 minutos.

“La verdad sí nos afecta (jugar en el Estadio Azteca) un poco a los que venimos de Europa y se siente y se ve porque no somos los mismos, pero así toca y tenemos que enfrentarlo como es, pero sí nos afecta un poco y hay que seguir adelante”, comentó con TUDN Lozano en relación a lo complicado que se les ha hecho jugar en el Estadio Azteca.

En relación a su comportamiento dentro de la cancha con Tecatito y el Lobo Mexicano, aseguró que siempre platican con la idea de mejorar, pero que van por buen camino y desde que pronto se puedan destapar esos goles que tanto necesitan.

“Vamos paso a paso, no hemos jugado muchos partidos juntos y es diferente a un club porque te piden cosas diferentes. Yo sé que ha pasado tiempo, creo que vamos en buen camino y el objetivo es ganar y después acompañaremos el trabajo para mejorar. Siempre platicamos cómo podemos mejorar en conjunto los tres, tratamos de ayudarnos para saber qué movimientos hacer mejor, qué movimientos para Raúl o Tecate y claro que platicamos”, añadió.

En diversas ocasiones los futbolistas de la Selección de México han mencionado que no están cómodos con los últimos resultados, pues saben que pueden dar más de lo que entregan en la cancha y Edson Álvarez así lo dio a conocer.

“Hubo molestia en el medio tiempo, entre todos, en el buen sentido, porque teníamos que presionar más, teníamos que sacar el resultado, lo estábamos haciendo bien, pero no era suficiente”, dijo el jugador del Ajax, después del triunfo de México ante Honduras.

México se juega su pase directo al Mundial de Qatar 2022 mañana cuando reciba a El Salvador en el Estadio Azteca, pues con un empate los dirigidos por Martino se meterían a la justa.

Piojo pide que el Tata se haga a un lado por su salud

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres, ha sonado como posible reemplazo de Gerardo Tata Martino al frente de la Selección Mexicana y el entrenador de la Liga MX aseguró que nunca le diría que no al Tri, además de recomendarle al argentino que se haga a un lado de su puesto.

El Piojo fue seleccionador nacional por un breve periodo, de 2014 a 2015, y fue muy directo hacia la gestión de Martino, sobre todo al cuestionar por qué no viajó a Honduras para el duelo del octagonal de la Concacaf.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, comentó Miguel Herrera para el programa de ESPN.

Herrera se dijo orgulloso porque siempre se le ha considerado como un candidato.

