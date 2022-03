Cristiano Ronaldo en la lucha por conseguir un boleto para Qatar 2022

24 HORAS

Con el acercamiento de la Copa Mundial de Qatar 2022, los rumores sobre el futuro de las grandes estrellas son constantes y algunos futbolistas verán en invierno su última justa mundialista. Este es el caso de Cristiano Ronaldo, quien aún no cuenta con su boleto para el Mundial de Qatar, el cual podría ser el último para el astro portugues.

A sus 37 años, Cristiano sigue demostrando que la edad no es un impedimento para encontrarse en un buen nivel deportivo, aunque esta situación no puede ser eterna. Para Ronaldo la decisión de retirarse solo quedará en sus manos.

«Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego», comentó el cinco veces ganador del Balón de Oro en conferencia de prensa previa al encuentro entre Portugal y Macedonia.

Portugal tendrá un duelo decisivo esta tarde, pues este conjunto se jugará su boleto para Qatar 2022 ante Macedonia del Norte, equipo que provocó la gran sorpresa en la última jornada de la eliminatoria mundialista cuando frustró las aspiraciones de Italia.

En la misma conferencia, Cristiano reconoció el buen momento de Macedonia, comentando que son un buen equipo y que son muy organizados. Asimismo destacó la importancia del encuentro.

“Si Portugal tuviera su mejor nivel ganaría a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas” recalcó el jugador del Manchester United.

