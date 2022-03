La Revocación de Mandato es una campaña para posicionar a AMLO: Olson San Vicente

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 28 de marzo del 2022.- El diputado local por el PAN, Carlos Alfredo Olson San Vicente refirió que los espectaculares desplegados para “promocionar” la consulta por todo el estado es un derroche de recursos para una “revocación de mandato que no tiene ni pies, ni cabeza”.

Lo anterior, debido a que, realmente es una simulación para hacer una campaña con el objetivo de posicionar a un presidente de la república que viene cayendo en la aprobación de la ciudadanía, es un presidente que tiene la aprobación más baja de su sexenio y pues tratan de nuevo de apuntalar su imagen, refirió Olson San Vicente.

Agregó que, desde la organización de esta consulta es un “derroche de recursos” porque son más de 5 mil millones de pesos lo que le está costando al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar esta consulta, lo cual se pudo haber utilizado para comprar medicinas que hoy faltan en muchos de los hospitales públicos.

Este dinero se pudo haber utilizado en mejorar las condiciones de seguridad, pues en estos últimos años los índices de ejecuciones se han elevado exponencialmente, y en fin tenemos un desgobierno que no se encuentra atendiendo las causas ciudadanas en salud, educación y seguridad, refirió Olson San Vicente.

Ahora con estos espectaculares vuelve el derroche del dinero público porque me imagino que lo debe de estar pagando el Partido Morena con dinero de sus prerrogativas, no creo que sea un particular y en el caso de que lo sea, tendríamos que ver el conflicto de interés de que este pagando espectaculares de una manera millonaria ¿a cambio de qué?

Aquí lo que tiene que hacer es la Comisión de quejas y denuncias del INE es inmediatamente investigar estas evidentes violaciones a la ley de la publicidad de revocación de mandato, alguien esta violentando la ley o es un partido político o es un particular, pues tendría que considerarse como un financiamiento privado ilegal hacia la imagen del presidente de México, concluyó Olson San Vicente.

