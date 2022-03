Las palabras que se tradujeron en una profecía tras la muerte de Miroslava y Javier Valdez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 25 de marzo del 2022.- A cinco años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, la esposa del periodista Javier Valdez Cárdenas, refirió que “a los únicos que nos importan nuestros muertos es a nosotros y eso duele, porque cuando Javier hablaba de que al periodismo le hacía falta una sociedad que le acompañe”.

Por eso ahora que tuve la oportunidad de venir a Chihuahua, puedo decirle a Javier que, “vine a visitar a tu compañera y se dónde esta Miroslava, vine a su tierra a compartir unos minutos con su familia, con eso me voy y con una sensación de tristeza al ver que necesitamos más unidad, empatía entre el gremio periodístico”, expresó la periodista Griselda Triana.

También narró como fue el momento en que el corresponsal de La Jornada, le marcó para avisarle de la muerte de su compañera, “Javier se encontraba en el estado de Guerrero donde estaba ofreciendo una conferencia sobre su trabajo de investigación sobre el narcotráfico en México, cuando de pronto me llama, al principio pensé que era por nuestro aniversario de bodas, a los pocos segundos de haber contestado la llamada me di cuenta de que su compañera había sido asesinada en Chihuahua”.

“Conmocionado Javier me dijo acaban de asesinar a Miroslava en Chihuahua, obviamente me impacto muchísimo, yo no la conocía pero sabía de ella por Javier, ambos eran corresponsales del periódico La Jornada, muy orgullosos de serlo hasta el fin de sus días”, recordó.

Puedo decirles que ese día, Javier después de tanta conmoción publico un tuit donde escribió: “A Miroslava la mataron por lengua larga, que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno, no al silencio” y creo que a partir de eso, dicha publicación se transformó en como en una profecía, pues entonces se vinieron en cadena los asesinatos de más periodistas en México.

Y tras venir a Chihuahua, la periodista comentó que acudió a visitar la tumba de Miroslava y le dio mucha tristeza porque le hubiera gustado saber que, además de su familia si alguien más le hubiera dedicado una misa o unas flores a la corresponsal de La Jornada.

En Culiacán, tierra de Javier Valdez Cárdenas cada vez que es aniversario de un periodista asesinado o de una muerte natural sus colegas van al lugar donde están sus restos o le mandan decir una misa.

Refirió que esas pequeñas muestras de cariño son muy importantes para la familia de los periodistas asesinados pues ver una tumba sola es lo más triste que puede haber,”es cuando te cae de golpe la realidad que en momentos como estos es verdad que estamos solas las familias”.

Javier Valdez Cárdenas no solamente fue compañero de Miroslava Breach Velducea, ambos periodistas coincidían no solo en investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos por parte de la colusión del crimen organizado y la política, sino que en la coincidencia de ideales hicieron que los dos corresponsales caminaran juntos en alzar la voz plasmada en letras que hicieron sin duda temblar al sistema que termino con intentar callar sus voces.

Un 15 de mayo del 2017, un mes y medio del asesinato de Miroslava que, un comando armado terminó con la vida de Javier Valdez Cárdenas, su cuerpo tendido quedó tendido a pocos metros de las oficinas de Ríodoce.

