Invitan Geo Bujanda y Centro Comunitario San Martin, a Jornadas de salud en Riberas de Sacramento

Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 24 de marzo del 2022.- Para cerrar la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, Geo Bujanda, diputada por el Distrito 12, en conjunto con el Centro Comunitario San Martín invitan a la Jornada de Servicios Gratuitos de Salud que tendrá lugar en las instalaciones del centro en Riberas de Sacramento.

Los servicios que se ofrecerán de 9 de la mañana a 1 de la tarde incluyen pruebas de Papanicolaou; Virus de Papiloma Humano; Glucosa; habrá un módulo de atención de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; asesoría jurídica y entrega de tarjetas “Mi apoyo, mi bienestar” a cargo de los institutos de las Mujeres, estatal y municipal; y cortes de cabello.

La cita es el sábado 26 de marzo del presente, de 9:00 a 1:00 p.m. en el Centro Comunitario San Martín que se ubica en la calle Rio Amur 23701 de la Colonia Riberas del Sacramento.

La prueba de Papanicolau está dirigida a mujeres de 25 a 34 años de edad; que nunca se hayan hecho el examen o que hayan pasado 3 años; no estar menstruando y no presentar infecciones vaginales o de transmisión sexual.

En el caso del Virus de Papiloma Humano los requisitos son: ser mujeres de 35 a 64 años; no estar menstruando; no estar embarazada, no estar usando óvulos o cremas vaginales; no histerectomía y no infecciones vaginales o de transmisión sexual.

En ambos casos se debe presentar copia del INE o CURP.

Comentarios