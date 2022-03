Corral debería dar la cara, sospechoso desplegado a su favor: diputado

Ante el desplegado que circuló ayer en redes sociales para “abogar” por el exgobernador Javier Corral debido a que la actual administración estatal no le brinda protección , el diputado y coordinador de la Bancada Panista, Mario Vázquez Robles señaló que habría que investigar pero exhortó al ex mandatario para que dé la cara y presente sus propias peticiones.

“Ya vi dos o distintos delegados, no sé cuál de ellos sea el real, pero en todo caso el ex gobernador es una figura pública que tener que responda a los ciudadanos, que dé la cara, como lo debe hacer cualquier ciudadano que ha tenido una alta responsabilidad lo que no se vale es que lance la piedra y esconda la mano”, comentó.

El primer desplegado estaba firmado hasta por el ex secretario de Salud, luego del error, la esposa del exmandatario señaló que sí hay un listado a su favor pero buscaban desprestigiarlo.