Corral debe afrontar las leyes que cambió aunque hoy no le benefician: Jáuregui

Luego de que el exgobernador Javier Corral indicará que no hay protección para él por parte de la actual administración estatal, el secretario general de gobierno César Jáuregui, recordó que fue él quien mediante una iniciativa al congreso local retiró toda protección a los ex mandatarios, por lo que no tiene de qué quejarse.

Esto luego de que ayer, circulara una presunta campaña de desprestigio en contra de Corral Jurado y un grupo de personas abogaran por él mediante un desplegado de firmas.

En el texto, se dice que, el gobierno de Maru Campos le quitó toda protección que, según se argumenta por el simple hecho de ser ex funcionario debería tener.

“Hay que recordar que él es quien envió al congreso con toda claridad una iniciativa para modificar la situación legal, y no hay discriminación uno debe afrontar con todo cuando es quien modifica una ley, por lo tanto no hay ni de fiscalía ni de ningún tipo y no solo para él”, dijo Jáuregui.