Miroslava “tu memoria sigue hablando porque el Silencio es Complicidad”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 23 de marzo del 2022.- A cinco años del asesinato de la periodista y corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, familiares y amigos encabezados por Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y CPJ recordaron que su “memoria sigue hablando porque el Silencio es Complicidad”.

Reunidos en la puerta trasera del Palacio de Gobierno, donde yace una placa que cita que, la corresponsal de La Jornada “Murió por pisarle los callos al Diablo”, es como el día de hoy fue recordada, en medio de flores e imágenes de su rostro dispersas en ese espacio por donde ingresan político y empresarios a ese Palacio que durante una gresca Miroslvaba Breach Velducea defendió.

Esa justicia y esa verdad que esperábamos en el caso de Miroslava Breach ha caído a cuenta gotas, han sido cinco años de una lucha intensa de sus abogados, pero sobre todo de la voluntad y la confianza de su familia que ha puesto en nuestras organizaciones.

Malbina Flores expresó que lo que más los entristece es que en lo que va de este año, ocho periodistas han sido asesinados, pareciera que el asesinato de Miroslava no fue suficiente, no fue el único desde entonces, más de 40 periodistas han sido asesinados en México, una cifra fría, porque es un número.

Porque detrás de esta cifra, de todos estos periodistas asesinados antes y después de Miroslava han dejado una huella dolorosa y de tristeza en su familia, amigos, esta es una oportunidad para hacer un homenaje a esta mujer valiente y luchadora que defendió su libertad de expresión, que expresó lo que tenía que expresar y que nos dejó un gran legado que no debemos de olvidar porque el silencio es complicidad, no callemos, que no, nos apabullen estas cifras, tenemos que seguir adelante y luchando como ella lo hizo hasta el último día de su vida.

