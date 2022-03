¿Los Suns tienen todo para ser campeones? Además, ¿es el Heat el candidato ‘silencioso’ del Este?

ESPN

A tres semanas de que inicie el ‘play-in’ -y eventualmente- los playoffs de la NBA, hay un gran favorito, un candidato ‘silencioso’ y un campeón que pasa por debajo del radar para muchos.

¿Qué podemos esperar en lo que resta de campaña? ¿Será que vuelve a salir un campeón de la Conferencia Este?

Nuestros expertos contestan esas y más preguntas.

1. ¿Los Suns tienen todo para ser campeones?

Devin Booker y Deandre Ayton, durante un partido ante los Kings. Rocky Widner/NBAE via Getty Images

Marcelo Bousquet, ESPN Digital: Si miramos la tabla de posiciones y focalizamos la discusión en torno al récord de victorias y derrotas (58-14), entonces no hay dudas de que Phoenix no solo es contendiente, sino que es gran favorito para llegar nuevamente a una final y, esta vez si, ganarla.

Los Suns le sacan 9 partidos de diferencia al segundo (Memphis con 40-23) aún cuando le quedan 20 juegos por disputar. Están cuartos en producción ofensiva (114.9 pts por juego), sextos en defensa (permitiendo 106.5 pts por juego y líderes en diferencia (+8.4) y efectividad con el 48.6% de acierto.

El plantel cuenta con un líder nato como Chris Paul que siempre sigue vigente, una estrella en Devin Booker capaz de ser líder cuando CP3 no está en cancha, mucho talento joven en Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cameron Johnson y Cameron Payne, además de veteranos productivos como Jae Crowder, JaValle McGee, Torrey Craig y Bismack Biyombo. Y como si fuera poco, su entrenador Monty Williams es uno de los mejores de la NBA sin lugar a dudas.

A estos ingredientes, hay que sumarles que, la temporada pasada quedó en la antesala de ser campeón tras perder con Milwaukee en las finales. Si regresan a dicha instancia, ya sabrán lo que es llegar hasta allí y tendrán la experiencia necesaria como para corregir aquellos errores que pudieron haberse cometido.

2. ¿Milwaukee podrá repetir lo conseguido el año pasado?

Holiday, Middleton y Giannis posan con sus anillos. Getty Images

Víctor López, ESPN Digital: Entre el drama de los Nets y Sixers, la consistencia del Heat, el gran arranque de los Bulls, y el surgir de los Celtics, parecería que los campeones defensores Bucks han volado debajo del radar durante la mayoría de la temporada en el Este, sin hablar del resto de la NBA.

Sin embargo, mientras más nos acercamos a los playoffs, Milwaukee cada vez luce más como el equipo a vencer por el campeonato. Y no es solo el factor experiencia, el corazón de campeón que no puede ser menospreciado y la presencia de Giannis Antetokounmpo, quien toma impulso en la carrera por el MVP: los regresos de Brook Lopez, George Hill y Pat Connaughton significan que los Bucks tendrían una lista completa y saludable con miras a defender su campeonato. Si llegan así a los playoffs, en pocas palabras, Giannis y compañía tendrían todo para repetir.

3. ¿Es Miami el candidato silencioso de NBA?

El Miami Heat encabeza la tabla de la Conferencia Este. ANP Foto

Rolando del Bosque, ESPN Digital: Estar en el primer lugar del Este ya le quita toda la discreción. Tener 2.5 juegos de ventaja sobre los actuales campeones de la NBA demuestra que lo que ha hecho el Heat en las últimas temporadas no es casualidad. Llegó a las Finales en la Burbuja y supo apuntalar su plantel para esta con elementos como Kyle Lowry o P.J. Tucker, piezas que, si bien no eran indispensables, sí le brindaron versatilidad y profundidad a la plantilla.

Además, el Heat cuenta con uno de los mejores coaches de la NBA en Erik Spoelstra y quien desde el 2008 se hace cargo del equipo. Por ahora, salvo los Brooklyn Nets, no veo quien pueda minar el camino de Miami a las Finales y una vez ahí no lo descartaría como favorito al título.

4. Realidad o ficción: el próximo campeón puede salir de la Conferencia Este

DeMar DeRozan es el líder de la ofensiva de los Bulls. Stephen Gosling/NBAE via Getty Images

Hiram Martínez, ESPN Digital: Ficción. Afirmar que el campeón saldrá del Este es subestimar el potencial de los Phoenix Suns, el equipo más sólido de la temporada regular, de los Warriors, que no han estado completos y saludables en toda la temporada y Memphis, un equipo joven en ascenso que se lo puede creer en una temporada sin un amplio favorito. Ciertamente, hay calidad y cantidad en el Este, comenzando con Bucks, 76ers, Heat. Celtics y quizás los Nets. Pero si la temporada regular da algún indicio, Suns y Warriors tienen marca de 6-3 ante estos favoritos del Este y Memphis 3-4 con varios enfrentamientos pendientes.

5. ¿Los 76ers deben evitar a toda costa el segundo lugar?

Joel Embiid y James Harden buscan darle el título a los 76ers. Mitchell Leff/Getty Images

José E. Bartolomei, ESPN Digital: Sí. De hecho, empezaron esta semana descansando a Embiid y Harden, seguramente por esta misma premisa. ¿La razón? Evitar a los Brooklyn Nets en un posible enfrentamiento de primera ronda. No sabemos lo que vaya a ocurrir en el ‘play in’. Ben Simmons puede volver e igual Kyrie Irving puede empezar a jugar de local. Son cosas que no sabemos, pero lo que los 76ers sí saben, es que un Kevin Durant inspirado… Eso no es bueno para ellos. Sin embargo, unos Bulls o Cavaliers… Esos sí son rivales, sobre el papel, vencibles para un equipo como Philadelphia. Y de ocurrir eso, las excusas ya se acabaron para Doc Rivers y James Harden. Ganar o ganar.

