Dania Aguillón, la más rápida de México

24 HORAS

por

“Cuando eres pequeño es un poco cruel y no comprendes esos “sacrificios”. Dejar de lado un día del niño, una navidad lejos de tu familia, vacaciones entrenando, sacrificar fiestas, pero al ir creciendo me di cuenta que no es un sacrificio, es ordenar las prioridades”, aseguró Dania Aguillón y remató mencionando que “el que mis padres me ayudaran a ordenar mis prioridades, me dio la oportunidad de ser la mujer más rápida de México; conocer muchos países, estudiar en la mejor universidad, participar en un reality show y conocer personas inspiradoras”.

La velocista tamaulipeca es hija de deportistas, de ahí su amor a la disciplina; “Inicié a los 10 años en competencias escolares donde vi que era rápida por ganarle a niños de mi escuela en el recreo, Mi papá estaba trabajando como instructor deportivo de atletismo y al llegar a casa fue lo primero que le conté, no me creía pero al ser mucha la insistencia me realizó una chequeo de velocidad y ahí comenzamos a trabajar”, además de que también jugó voleibol en su infancia, “de los 10 a los 13 años, pero el atletismo se llevó mi corazón y la velocidad junto con su adrenalina e intensidad me enamoraron”, dijo en entrevista para 24 Horas.

Su carrera siguió en ascenso logrando una beca por el Tec de Monterrey que terminaría con su graduación como licenciada en Administración Estratégica de Negocios, “desde que vi correr a los estudiantes le dije a mi papá que yo quería ser así; comprometida, aferrada y preparada. Fue a los 14 años y comenzamos a trabajar en esa beca, a competir en eventos con universitarios y contra las mejores de México en todas las categorías… Un día se acercó mi entrenador Enrique Germán y me preguntó ¿Cuál es tu prueba favorita? Le conteste que 200 metros porque me gusta forzar mi cuerpo a seguir corriendo cuando ya no puede más”.

Ese empeño se transformó en ser campeona atlética panamericana, “me motiva la dicha de hacer lo que amo, el amor incondicional de mi familia, mis raíces y mis futuros hijos”, asegura la velocista, quien ya guarda grandes experiencias del atletismo, “en el 2017, México llevó relevos a Universiada Mundial, no se acostumbraba ya que era una “ pérdida de tiempo y dinero””, recordando que fue parte de la gran hazaña, “creo que ni nosotras nos esperábamos el resultado y no sabíamos cómo después de eso marcaríamos la historia e impulsaríamos a las siguientes generaciones”.

Pero no todo ha sido fácil, ya que también ha pasado por momentos difíciles, “no conozco ningún atleta que no haya llegado a un punto de quiebre; la frustración y desesperación nos invaden, pensamos en dejarlo todo… 2014 marcó mucho mi carrera. Siendo la favorita a ganar la olimpiada nacional, sufrí un accidente, caí desvanecida a dos metros de la meta. Me quedé sin medalla, sin mundial en mi categoría, sin participación individual en Centroamericanos, sin olvidar el riesgo de perder mi sueño de pertenecer al Tec. En ese momento llegué a creer que no valía la pena dar tanto por un deporte; después, me di cuenta que si dejaba el atletismo iba dejar de hacer lo que más amaba y aprendí que las cosas no siempre salen como uno lo quiere o lo planea, pero sin duda si te entregas y te apasionas por lo qué haces cosas buenas te esperan”.

Actualmente la especialista en relevos se encuentra enfocada hacia París 2024, “estoy entrenando en Guadalajara con mi entrenador Ramón Márquez y mi compañero Valente Mendoza. Después de un largo tiempo de inactividad por la pandemia y cambio de pruebas; dejando los 100 metros, ahora corriendo 200 y 400”.

LOGROS DANIA AGUILLÓN:

Premio Estatal del Deporte Tamaulipas 2017

Universiada Mundial Taipei 2019 (plata)

Universiada Mundial Nápoles (plata)

Máxima medallista en Juegos Panamericanos Universitarios

METAS:

CORTO: Disfrutar mis entrenamientos y mejorar aspectos técnicos.

MEDIANO: Llevar de lleno el ciclo olímpico (París 2024).

LARGO: Asistir a los Olímpicos y ser entrenadora de atletismo.

FRASE:

“Me di cuenta que puedo estar a la altura de quien sea. Es cuestión de fe, corazón y entrega”: Dania Aguillón

MAMÁ CON ARTE EN LAS VENAS

A Dania le gusta cantar aunque dice que no tiene buena voz. También disfruta el tiempo jugando con sus sobrinas. En un futuro le gustaría practicar ballet y tocar el piano, sin dejar de lado uno de sus más grandes sueños: tener hijos.

LEG

Comentarios