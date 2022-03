Aguililla, Michoacán: el microcosmos de la incursión del crimen organizado

Estrategia fallida y ausencia del Estado

El especialista Ramón Celaya enfatiza que la situación que enfrenta el municipio de Aguililla es el resultado de una estrategia mal aplicada y de la ausencia permanente del Estado mexicano; sobre todo de las autoridades de Michoacán, zona geográfica golpeada por los grupos criminales en su historia.

“Lo que vemos es el resultado catastrófico que requiere de acciones urgentes, pero por el contrario, hay ausencia total del Estado, lo que que desemboca no solo en el homicidio de un presidente municipal, sino de hechos de violencia que se replican en otras zonas geográficas”, dice.

En febrero de este año, 10 meses después de que estalló la violencia en Aguililla, finalmente se hizo presente el Ejército y la Guardia Nacional, lo que logró replegar al CJNG. Para entonces ya se habían registrado decenas de homicidios y cientos de desplazamientos forzados.

David Saucedo, consultor en seguridad y analista político, plantea que bajo la lógica de las estrategias políticas, el gobierno federal no intervino antes en Aguililla porque había un gobernador emanado de la oposición (Silvano Aureoles, del PRD). Pero una vez que Alfredo Ramírez Bedolla, de las filas de Morena, asumió el poder de Michoacán se coordinó una estrategia.

Ya con Ramírez Bedolla en el gobierno —quien asumió en octubre de 2021— la federación esperó todavía más para establecer un perímetro y preparar un Ejército capaz de repeler e investigar. Las fuerzas federales comenzaron a llegar a Aguililla en tanques y helicópteros, y fue hasta entonces que se pasó a la ofensiva.

“Fue una estrategia de contención, pero me parece que es un error táctico. Las autoridades federales debieron intervenir en Michoacán antes, pero no lo hacían porque no había sinergia con la administración pasada. La falta de comunicación y cooperación entre distintos niveles de gobierno, incluso para intervenir en zonas de conflicto, es algo común”, precisa el consultor David Saucedo.