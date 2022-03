Promoverán diputados federales del PAN “acción de inconstitucionalidad” contra la cobranza delegada

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 22 de marzo del 2022.- El diputado Federal por Chihuahua, Mario Mata Carrazco expresó que es la primera vez que un gobierno intenta lacerar los derechos de la clase trabajadora, a través del embargo del salario.

Lo anterior tras la aprobación a la reforma de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en materia de crédito de nómina con cobranza delegada).

La aprobación de esta reforma obedece a los intereses de las grandes corporaciones que le dan créditos a los trabajadores, utilizando a los patrones como cobradores, pues serán ellos quienes ejercerán la presión sobre la gente que trabaja para realizar el cobro de la deuda, lo cual no debe de ser, refirió Mata Carrazco.

“No es posible que ellos que tanto dijeron que iban a proteger a la clase asalariada, a la clase trabajadora, a los pobres, hayan impulsado esta reforma en la cual se embargará el salario de los trabajadores, vulnerando con ello los derechos de los trabajadores a satisfacer sus necesidades de sustento diario”, refirió.

Incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador se opuso a esta reforma, por lo que aseguró que vetará esta ley, al igual que en el Senado se aseguró que no pasaría, esperamos que sea verdad, tenemos la esperanza de que eso ocurra, dijo.

De no ser así, el diputado federal por Chihuahua aseguró que desde Acción Nacional se promoverán acciones de inconstitucionalidad contra esta Reforma ya que atenta contra los derechos humanos de los trabajadores, quienes viven al día y al momento de que sus salarios sean embargados, pues se violaría su derecho a la alimentación, al sustento entre otros derechos que los colocaría en una situación de vulnerabilidad.

“Lo que nos da un poco de esperanza con respecto a este tema, es que durante la aprobación de esta reforma es que se dividió el voto de Morena, pero por lo menos hubo la conciencia de que algunos legisladores pueden disentir, de todos modos cuidaron de no perder la mayoría simple del 50 por ciento más uno, siendo esta la primera vez en que se da un voto dividido de la izquierda”, detalló Mata Carrazco.

Todos los votos de Morena habían sido corporativos, alineados y es la primera vez que se da y ganaron por pocos votos, pero al final de cuentas alguno de los legisladores los obligaron a votar por esta absurda ley que buscan que salga adelante, denunció.

Como absurdo lo expresado por la diputada federal del Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar quien lejos de apoyar a la clase trabajadora, esta es la mejor muestra de una izquierda que hace todo lo contrario a lo que pregonó en la campaña para poder llegar a la presidencia de la república y poder tener la mayoría en la cámaras por lo que en el 2024 se va cobrar el pueblo estas afrentas que han hecho.

A lo mejor ellos no lo perciben pero, claramente ellos no tuvieron la mayoría de los votos para los diputados en la elección, por el sistema electoral alcanzaron mayoría en la cámara, pero Morena y sus aliados obtuvieron el 48 por ciento, nosotros el 52 por ciento, desgraciadamente esto no se ve reflejado en el número de curules porque el sistema electoral permite la doble representación ya cuando ingresan los diputados plurinominales, concluyó Mata Carrasco.

