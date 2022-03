Buscan más de mil jóvenes formar parte de la Policía Municipal

_ La convocatoria sigue abierta y sólo los mejores serán seleccionados para ingresar a la academia_

La convocatoria para la segunda academia de policía de la actual administración, sigue abierta y los seleccionados realizarán la capacitación policial en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) y tendrán la opción de cursar una licenciatura.

La Directora del ISSCUU dijo que el proceso de selección es exhaustivo y meticuloso, pues se busca contar con los mejores y más aptos elementos y que la recepción de documentos continúa abierta para los interesados.

Quienes tengan el interés de aplicar para sumarse a las filas de la Policía Municipal, pueden hacer el registro ingresando a la dirección http://registro.policiachihuahua.gob.mx y esperar la llamada del personal administrativo para hacer la entrevista inicial y en su caso, entregar la documentación requerida.

Las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano (a) mexicano (a) en ejercicio de sus derechos

-Contar con estudios de nivel bachillerato

-Tener buena conducta y no haber sido condenado (a) por delitos dolosos ni estar sujeto (a) a proceso penal

-No hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo

-Gozar de buena salud física y mental

-Saber conducir automóvil

-Estatura mínima de 1.70 m. en hombres y 1.60 m. mujeres

-No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidentesDe noviembre del 2021 a la fecha, más de mil hombres y mujeres chihuahuenses se han registrado para formar parte de las filas de la Policía Municipal, sin embargo, sólo los más aptos y con verdadera vocación de servicio serán los seleccionados para cuidar a su comunidad, siempre enfocados en el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

El proceso de selección consta de varias etapas y durará aproximadamente 4 semanas, dependiendo de la cantidad de aspirantes.

Para ser aceptado (a) es necesario acreditar examen psicométrico, médico, físico y de confianza, además de un estudio socioeconómico.

Para mayores informes se puede acudir personalmente a las instalaciones del ISSCUU en la avenida Pacheco y Pedro Meoqui número 8800 en horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas o bien a los teléfonos 614 429 6000 y 072, extensiones 4617 y 4621.

Cabe señalar que después de casi seis meses de preparación, será el próximo 11 de abril cuando se realice la graduación de los 53 cadetes que actualmente se encuentran cursando su academia y que se sumarán a la vigilancia de las calles en la ciudad.

Comentarios