Alfredo Adame sufre accidente en moto: “Fue una imprudencia de mi parte”

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 22 de marzo del 2022.- Reflexionando sobre el accidente en motocicleta que tuvo el lunes de la semana pasada, Alfredo Adame reconoce que fue una imprudencia de su parte lo que lo provocó y que lo llevó a sufrir un quemadura de segundo grado en su pierna izquierda.

“La moto que he estado usando es más angosta en la parte de atrás, pero la plateada con la que me accidenté, es más grande, más pesada, más alta y ancha de atrás; entonces, con ella no me gusta meterme mucho entre los coches sino prefiero ir en un carril, pero se me olvidó sus dimensiones y, cuando vi que no pasaba, me detuve, pero el señor de al lado no tenía ni idea y, como se iba a pegar más a la lateral del Viaducto, ni me vio, así que fue una imprudencia de mi parte, el descuido fue mío y el accidente lo provoqué yo”, dijo Alfredo Adame.

El actor explicó que lo que sería un día gimnasio y de pasear en su motocicleta se transformó en una visita al hospital y que lo mantendrá en casa por al menos un mes.

“Llevé a lavar la motocicleta, y luego decidí darme una vuelta larga para que se cargara un poco la batería, entonces llego a la lateral de Viaducto Tlalpan, de la entrada de Cuernavaca, es una zona donde hay mucho tráfico, pero quedo entre una pipa y una camioneta, porque vi el espacio suficiente para pasar, que es lo que normalmente hago, y hacen todos los motociclistas, pero se me olvidó que esta moto es más ancha de atrás”.

Este olvido le costó a Adame terminar con su motocicleta debajo de la pipa, pero la ventaja fue que no iba a mucha velocidad y pudo saltar para evitar ser arrastrado, y correr a decirle al chofer de la pipa que parara y no brincara el vehículo.

“El motor de la motocicleta seguía andando, entonces la brinco para apagarla y quitarle la llave, pero quedo con la pantorrilla arriba del escape y fue como si me pegara a un sartén; la gente me ayudó a levantar la moto y me orillé un poco para que se desahogara, la eché a andar y me fui a mi casa”.

Adame explicó que primero se hizo una curación básica, y después de unas horas fue a urgencias, por recomendación de su médico de cabecera, y ahí le diagnosticaron un quemadura de segundo grado y le dijeron que pueden ser peligrosas si no era atendida adecuadamente.

“Ahorita ya está empezando a secarse y a hacerse la costra, creo que una semana ya estará la costra, después se caerá y quedará la piel nueva, por lo que en un año de untarme tepezcohuite, concha nacar, de untarme todo lo que se puede untar, desaparecerá la herida; no es la primera vez que me pasa, he tenido quemaduras con el escape más ligeras y me han durado hasta seis u ocho meses”.

En las redes sociales le criticaron el hecho de no llevar equipo de protección, pero Adame aseguró que eso no es verdad, porque llevaba su casco y eso es el equipo mínimo para andar en con la motocicleta en la calle.

El problema ahorita para Adame es dormir, porque ha tenido que hacerlo bocabajo ya que de otra manera se lastima la lesión, de ahí en fuera no hay nada que lamentar, al menos para él.

Espera que la quinta sea la vencida

Después de que se diera a conocer del accidente de Alfredo Adame, su acérrimo rival, Carlos Trejo, de inmediato le mandó un mensaje vía Twitter, con un video en el que le dice al actor que las motocicletas son para los hombres, tachándolo de payaso y remató diciendo: “Ni el diablo te quiere”.

Sobre esto, Alfredo Adame respondió que sólo eran comentario tontos de un grupo de “nacos”, que no podía esperar mucho de Carlos Trejo, quien ni siquiera tiene motocicleta propia.

“El día que deje de hablar de mí no traga; entonces, lo sigue haciendo por eso, pero ya me canse de matarle el hambre, ya ni lo menciono”, expresó Adame.

Respecto a su tan anunciada pelea que se llevaría a cabo el 12 de febrero, en la ciudad de Monterrey, bajo la organización de Alberto del Río, y que nuevamente fue cancelada, Adame dijo que Trejo se rajó.

“Carlos Trejo se rajó, en 17 años se ha echado para atrás cuatro veces, ésta es la quinta vez, Alberto de Río de plano lo mandó lejos porque le quedó mal; pero ahorita dos promotoras ya están armando todo, ya firmé los contratos, presenté mi examen médico y mi petición para la licencia de una pelea y se la van hacer llegar”.

Pero Alfredo asegura que en cada ocasión que las dos promotoras, Martha Chavero e Ivonne Chávez, tratan de concretar algo con él, termina poniendo un pretexto nuevo para no firmar y ya tiene un mes así.

“Trejo me tiene pavor, me tiene miedo porque ya sebe lo que va a pasar… el miedo lo huelo”.

La enemistad entre el conductor y Trejo surgió cuando el cazafantasmas dijo que Alfredo Adame tenía celos por el rating que generaba en el programa “Nuestra Casa”, el cual no alcanzaba el conductor con el matutino en “Viva la mañana”.

Después Trejo acusó al actor de ser quien planeó un atentado en su contra, en el cual murió uno de sus asistentes, de tan sólo 20 años.

Así han pasado 17 años de amenazas públicas, intentos de peleas, dimes y diretes en medios y redes sociales, que al parecer seguirán dando de qué hablar.

Alfredo Adame se ha visto envuelto en diversas polémicas, desde su distanciamiento de Diego, Sebastián y Alejandro, a quienes desconoció como hijos, hasta la pelea que protagonizó en enero pasado, en la que fue atacado por una pareja en plena vía pública, y que aseguró no les pudo responder como debía, porque él está en el registro nacional de cintas negras y podían encarcelarlo hasta 15 años, por considerarlo una arma letal por sus conocimientos en artes marciales.

Comentarios