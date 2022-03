Reforma en materia de crédito de nómina sacaría de la jugada a “coyotes” financieros que operan de la mano de sindicatos

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 19 de marzo del 2022.- La diputada federal del Partido del Trabajo por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil comentó que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en materia de crédito de nómina con cobranza delegada) vendrá a poner control aquellas empresas financieras que operan a través de sindicatos.

Aguilar Gil explicó que, actualmente los créditos de los trabajadores se encuentran sin control, ya que los sindicatos hacen “acuerdos” con empresas de financiamiento para otorgar prestamos a los trabajadores a cambio obtener el 10 por ciento de los pagos mensuales que se les descontaba de su nómina.

Dicho modelo actualmente opera en México, principalmente entre sindicatos de los trabajadores de la educación, entre otras agrupaciones obreras, denunció la diputada federal por Chihuahua.

Otro modelo utilizado por los líderes sindicales es “darle un moche” a una empresa financiera para los prestamos a los trabajadores, lo que genero un “mercado” sin control, comentó.

El tercer modelo de financiamiento a los trabajadores que no forman parte de un sindicato es mediante empresas financieras en donde al no contar un mecanismo para cobrar la deuda, estas instituciones comenzaron a emplear la “cobranza extrajudicial”.

A través de esta vía de cobranza, las empresas dedicadas a este rubro utilizan las llamadas telefónicas a todas horas para cobrar los préstamos pendientes, llegando incluso unidades disfrazadas como patrullas, haciendo un terrorismo hacia la gente donde amenazan de quitarle sus bienes, hecho totalmente ilegal, refirió.

La cobranza delegada se transformó en un gran negocio, donde las empresas “les pasan las carteras de clientes morosos” para cobrar las deudas quedándose con un 10 por ciento del adeudo.

Aunado a esto, se encuentran aquellos bancos quienes ofrecen préstamos sobre la nómina e los trabajadores donde llegan a cobrar hasta el 106 por ciento de intereses y además si no pagas al mes los intereses son acumulables.

Lo que vienen en la iniciativa es que se reglamenten estos préstamos, sin embargo, desde el punto de vista del PT, esta posee tres puntos que reglamentan de manera equivocada, es decir que, se tienen que cambiar para ajustarlos en beneficio de los trabajadores.

“Una cosa que es el libramiento irrevocable señala que tengas o no empleo, cambies de trabajo, te van a cobrar, eso sucede actualmente y desde el PT se busca legislar a favor de los trabajadores. Ese tema en especifico es una de las cosas en las cuales no estuvimos de acuerdo”, refirió Aguilar Gil.

El segundo punto es que, “no se pueden cobrar intereses sobre intereses y pone un tope al limite de intereses, el cual será marcado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Por último, se encuentra el porcentaje del salario que se puede embargar, esto no quiere decir que a la gente se le va a quitar su salario cuando adquiera un crédito, ya que la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales en materia laboral señalan que, una persona no debe de endeudarse con el más del 30 por ciento de su salario porque de otra manera se vuelve insostenible su mantenimiento, eso aplica para el tema de vivienda y es una cosa que andamos cuidando para que no se den créditos que las personas no puedan pagar, detalló.

Esta minuta ha causado tanto ruido, principalmente en Chihuahua, simplemente porque este era un mercado que solamente tenían los bancos y empresas particulares que tenían acuerdos con los sindicatos, mercado que asciende a cerca de los 500 mil a 750 mil millones de pesos, de casi 5 puntos del PIB.

Esta iniciativa tiene “pros y contras” que regula algo que no estaba regulado, es decir regular el “agiotismo” que esta alrededor de la operatividad de estas empresas y los trabajadores, el libramiento irrevocable que estes o no trabajando y el fijamiento de tasas de interés que no superaran el 7 y 8 por ciento ya que hay créditos hasta el cien por ciento, y el porcentaje del salario, puntos en los que estamos en contra.

Por ello, desde el PT creemos en que se deben de regular las empresas financieras, las tasas interés, y que esta minuta esta parcialmente regulando pero las reglas deben de ser parejas para los trabajadores, por ello votamos en lo particular en contra.

Los mitos que se han vertido alrededor de esta iniciativa, es que los diputados del PAN nunca se irán en contra del capital, la razón por la cual se ha llevado a cabo el despliegue de información engañosa por parte de Acción Nacional.

Lo anterior, es porque están en juego los intereses de los bancos, ellos no van a perder la mitad del mercado porque otras instituciones financieras puedan hacer prestamos, aunado a esto es que de ser aprobada con las adecuaciones se podría sacar del mercado a todos los “coyotes” es decir, a todos los sindicatos que tenían cuerdos con empresas de prestamos a los trabajadores, concluyó.

Y le quita la atribución a las empresas de embargar las afores, porque si el trabajador no pagaba te podían embargar tu liquidación ahora la minuta que eso ya no se podrá hacer, refirió Lilia Aguilar.

Comentarios