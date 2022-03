Urge atender situación de violencia sexual contra adolescentes: Geo Bujanda

La Presidenta del H. Congreso del Estado, Geo Bujanda, propuso aumentar las penas para quienes cometan el delito de Estupro, con la intención de prevenir y castigar la violencia contra las y los adolescentes así como resguardar sus derechos humanos en particular, cuando se trate de su seguridad sexual.



Geo Bujanda, señaló que el estupro se distingue del abuso sexual infantil, porque las víctimas de este delito ya tienen la edad de otorgar el consentimiento para mantener una relación sexual, sin embargo, en ocasiones este consentimiento se obtiene mediante engaño, aprovechando generalmente la condición de superioridad del sujeto activo hacia el pasivo.



“La violencia sexual en contra de adolescentes tiene una alta incidencia en México y Chihuahua, y lo peor del caso, es que el problema no se visibiliza e incluso se ha normalizado en este tipo de ilícitos, además quienes más padecen estas conductas delictivas son las adolescentes”, aseveró la titular del Legislativo.



Geo Bujanda agregó en que dicha problemática está relacionada con la incidencia de embarazo en adolescente, ya que diariamente alrededor del mundo, 20 mil mujeres de menos de 18 años dan a luz en países en desarrollo y México ocupa uno de los primeros lugares con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.



A pesar de que este delito ya se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, es necesario aumentar las penas, esto en relación a la problemática ya mencionada, así como para cumplir con las recomendaciones internacionales hechas al estado mexicano. Por ello, se pretende sancionar el mismo con penas que van de dos a seis años de prisión, y con multa de treinta a ochenta veces el Valor Diario De Unidad De Medida y Actualización



“Urge atender la situación actual de violencia contra las adolescentes, no podemos normalizar este tipo de acciones, ni tampoco asegurar que las adolescentes tengan la madurez suficiente para sostener relaciones sexuales con personas mucho mayores que ellas”, finalizó la presidenta del Congreso.

Comentarios