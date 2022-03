Piden instalar módulos de información sobre regularización de vehículos

Ante la confusión de la población con las nuevas disposiciones sobre el procedimiento de regularización de vehículos de procedencia extranjera la diputada Ivón Salazar Morales exhortó al gobierno federal y a las dependencias correspondientes para instalar módulos de información con el fin de orientar a la ciudadanía que desea preservar su patrimonio.

Con el compromiso de atender a las y los chihuahuenses la legisladora priista instó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Administración General De Aduanas, Secretaría De Hacienda, Registro Público Vehicular, Sistema De Administración Tributaria y Secretaría de Economía a coordinarse con las autoridades municipales y estatales para colocar módulos de información y recepción de documentos con la intención de fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

La legisladora recordó que en octubre del 2021 el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció en su visita a Cd. Juárez un Decreto que establece los mecanismos para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que no puedan acreditar su legal estancia en el país,

Esta modificación elimina la participación de las agencias aduanales, lo que reduce considerablemente el costo, e indica que todo el trámite se podrá realizar de forma personal a través del Portal Electrónico del Sistema de Administración Tributaria, este requisito en particular ha causado molestias entre la población que no cuentan con un fácil acceso a internet o bien no están familiarizados con el uso de las páginas de registro. y elimina la participación de agentes aduanales en el registro de los vehículos de procedencia extranjera, esto a efecto de reducir los costos para las familias,

Dicho decreto se publicó Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de este año, en el se implementan los requisitos y pasos a seguir por los propietarios de los autos llamados “Chocolate” o simplemente “Chuecos”, con fin de registrar y contabilizar estos vehículos en los estados que conforman la franja fronteriza; Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas. Posteriormente se añadieron Sinaloa y Zacatecas.

La diputada señaló que por la composición plural del estado de Chihuahua y sus largas extensiones territoriales municipios como Coyame del Sotol, Guachochi, Ocampo, entre muchos otros y sus diversas comunidades tienen serias dificultades para acceder a internet.

Salazar Morales indicó que en el estado de Chihuahua, por su naturaleza fronteriza, se calcula un aproximado de 120 mil autos “chocolate” que si bien es cierto que en algunas ocasiones son utilizados por el crimen organizado en la comisión de delitos, también estos autos representan, para las familias recursos limitados, el único medio de transporte al que pueden acceder, cuya movilidad los limita al área cercana a la que viven, siempre con el miedo de que puedan arrebatarles su patrimonio.