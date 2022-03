Cartas de Identidad y Residencia, ya pueden ser tramitadas en la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente

Con la intención de acercar los trámites y servicios que ofrece el Gobierno Municipal a los ciudadanos que habitan en el suroriente de la ciudad, ahora ya se puede tramitar la Carta de Identidad y la de Residencia en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente, dio a conocer Andrés Domínguez Alderete, titular de la dependencia.

Indicó que la Carta de Residencia recientemente es muy solicitada, ya que es necesario contar con ella para poder realizar la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, en tanto que la Carta de Identidad es un documento oficial para la identificación de los menores de edad o al momento de hacer el trámite de beca ante la Secretaría del Bienestar.

“Estamos agregando estos servicios para que los ciudadanos no tengan que recorrer 40 kilómetros hasta la presidencia municipal, ya que en ocasiones tiene que faltar al trabajo para obtener estos documentos importantes”, dijo el funcionario.

Además, mencionó que las oficinas abren de lunes a sábado en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, para que la ciudadanía de este sector pueda acercarse a efectuar trámites y servicios en fin de semana.

Los requisitos para la Carta de Identidad son los siguientes:

– Presentarse el interesado.

– Acta de nacimiento (original y copia).

– Dos testigos con identificación oficial (credencial de elector, pasaporte mexicano o cartilla militar). Los testigos pueden ser vecinos, compañeros de trabajo o familiares que conozcan al interesado y puedan proporcionar algunos datos.

– En el caso de menores de edad, éstos deberán ser acompañados por alguno de sus padres o tutores con identificación oficial.

Los requisitos para la Carta de Residencia son los siguientes:

– Presentarse el interesado.

– Credencial de elector con domicilio en Ciudad Juárez en original y copia.

– En caso de no tener credencial de elector, deberá de traer por lo menos dos documentos oficiales expedidos en esta ciudad, uno con antigüedad mínima de 6 meses y otro reciente a nombre del interesado (ejemplos: documentos escolares, tarjetas de citas del IMSS, recibos de nómina, carta de trabajo, gafete, afores, cuenta de banco, facturas de compra, análisis o exámenes médicos, correspondencia, envíos de dinero, etc.).

Para mayor información sobre este servicio, se pueden comunicar al teléfono número 656-737-0400.