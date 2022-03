Alejandra Guzmán presume que su trasero “ya está bien” luego de 40 cirugías

UNOTV

Después de 10 años de cirugías y dolor físico, la cantante de rock Alejandra Guzmán fue dada de alta luego de que en 2009 se sometió a una intervención quirúrgica para un aumento de glúteos por medio de inyecciones de polímeros, lo que le generó importantes afectaciones en su salud.

Alejandra Guzmán reveló que derivado de las inyecciones colocadas en su trasero ha tenido que ser operada 40 veces en los últimos 13 años, pues tuvo que enfrentarse a diversas complicaciones en su salud; sin embargo, luego de las múltiples afectaciones, finalmente está recuperándose favorablemente.

“Después de todo el viacrucis que viví estoy muy bien, me siento mejor que nunca, me gusta cómo me veo y sobretodo puedo hacer cosas que antes ya no podía”