Juárez: Encabeza Cruz Pérez Cuéllar arranque de tramites de escrituración de propiedad de 420 familias de Lomas de Poleo

Patricia de Cruz, Martha Inés Villegas, María Teresa de la Torre, Ana Gabriela Tobanche, Saul Gerardo Sánchez, Alondra Elizabeth Aguilar, Samuel Soto y Elena Bruno, así como Guadalupe de la Luz Martínez, fueron los primeros en recibir de manos del alcalde y funcionarios que lo acompañaron el documento.

En el acto, el alcalde se comprometió con los beneficiarios a impulsar la regularización de sus propiedades para darles certidumbre legal.

“Vamos a hacer todo lo posible por la regularización o sentar las bases para que puedan ustedes tener la certeza jurídica”, dijo.

Señaló que, al finalizar el proceso de regularización, como alcalde tendrá la satisfacción de decirles a las familias de Lomas de Poleo que tienen certidumbre legal para sus familias y pueden construir e invertir en sus predios con tranquilidad.



Indicó que las familias tendrán transparencia para conocer el estatus legal en la que se encuentran sus propiedades.

“Quiero comprometerme con ustedes para hablarles con la verdad y que Julio a quien conozco desde hace muchos años, les hable con la verdad. Es un tema donde no queremos excluir a nadie, queremos atenderlos y es bien importante que les hablemos y les digamos exactamente como están las cosas”, añadió.

Julio César de la Cruz, director general de Asentamientos Humanos, explicó que son varios polígonos del sector donde se van a iniciar los procesos de regularización y los cuales presentan distintas condiciones legales.

“En algunas ocasiones las propiedades están intestadas, algunas fueron vendidas y no hay traspaso ni tramite ante el Registro Público de la Propiedad, otras están en juicio o embargadas. Desde la Dirección General de Asentamientos Humanos se apoyará a que regularicen las propiedades y si es necesario se pague a los dueños de la propiedad para que se pueda escriturar”, dijo.

Indicó que en próximas fechas 600 familias recibirán títulos y escrituras gracias a los programas de regularización que mantiene la Administración Municipal.

Entre los beneficiarios se encuentra Alberto Espino, de 50 años y su esposa María Martínez, trabajador de la construcción quien vive en Rancho Anapra y construye su casa en la propiedad por la que inició el tramite de regularización que se encuentra en Lomas de Poleo.

“Soy de aquí de Rancho Anapra, rento en 2 mil pesos, aquí tengo este terrenito donde estoy construyendo para mí y mi esposa, mis hijos ya están grandes y tengo hasta nietos, pero me hace falta donde vivir. Ya nada más me falta la parte de arriba para echar la losa”, dijo.



También Martina Martínez, de 39 años, trabajadora de la industria de la construcción, recibió constancia del inicio de los tramites de regularización.

“Yo estoy casada, trabajo en la maquiladora. Estoy construyendo, voy a vivir ahí con mis tres hijos, de 21, 19 y 17 años”, dijo.

El acto de entrega de constancias se realizó en el centro comunitario de la asociación civil Espacio Comunitario Manitas en Movimiento, un espacio donde esta agrupación brinda servicios a 200 niñas y niños, así como personas con discapacidad

“Tenemos comedor infantil, apoyo con tareas, manualidades con reciclados, activación física, grupo de ajedrez y Tae Kwan Do. Tenemos 8 años aquí, yo era una mamá como cualquier otra, pero vimos la necesidad de poder apoyar a nuestros niños para así poder lograr mejores seres humanos con valores y que miremos hacia enfrente por medio de la educación”, dijo María Inés Ángeles Cerros, representante legal.

Estuvieron presentes acompañando al Presidente Municipal Claudia Verónica Morales, directora general de Desarrollo Urbano; Arturo Rivera, oficial mayor; Hugo Vallejo, director general de Atención Ciudadana; Eunice Barrera, en representación de Arturo Urquidi, director de Desarrollo Social; y Julio César de la Cruz, director general de Asentamientos Humanos, así como Maura Aldaba, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM).