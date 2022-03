La controversia ha estado presente en esta historia, incluso antes de que saliera al mercado el libro El último rey. Biografía no autorizada de Vicente Fernández de la autora argentina Olga Wornat. Ahora, tras una resolución de un juez federal a favor de la familia del Ídolo del Pueblo que ordena a Televisa no transmitir la bioserie, ésta sufre un nuevo revés.

Fue este sábado que a través de las cuentas oficiales en redes sociales del finado cantante se publicó un documento emitido por el bufete de abogados Del Toro Carazo, representantes legales de la familia Fernández, en el que se lee: Autoridades ordenan a Televisa no producir, promover y transmitir la ilegal serie El último rey. El hijo del pueblo.

Esto debido a que incurren en violaciones a relaciones extracontractuales, al derecho de marca y uso indebido de nombre artístico, entre otras. «Esas empresas usan sin derecho ni autorización alguna la marca registrada Vicente Fernández, su reserva de nombre artístico de uso exclusivo, su imagen y fotografía», precisa el documento.

La respuesta de la empresa respecto al caso llegó en la mañana del domingo a través de un comunicado de TelevisaUnivision en conjunto con Editorial Planeta Mexicana, en el que aseguraban ser respetuosos de la ley y de sus autoridades, pero que hasta ayer antes del mediodía Televisa no había recibido notificación judicial que prohíba que hoy a las 20:30 horas “salga al aire, por el canal de Las Estrellas, la serie El último rey. El hijo del pueblo”.

Un par de semanas atrás todo estaba listo para su transmisión, incluso a lo largo de este fin de semana por el Canal de Las Estrellas se proyectaron películas protagonizadas por El charro de Huentitán y el anuncio del estreno de la serie seguía su curso hasta el cierre de esta edición.

Aunque el especial sobre ésta y que se tenía en la grilla de programación para el sábado por la noche ya no se transmitió como estaba planeado.

¿EL INICIO DEL FIN?

TelevisaUnivision y Editorial Planeta Mexicana llevan meses trabajando en la bioserie de Don Vicente Fernández Gómez –ícono de la música mexicana, exitoso compositor y actor– con base en la obra titulada El último rey, escrita por la periodista Olga Wornat.

En él, la empresa demandada argumentó que “Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”.

Para ellos fue una sorpresa enterarse “que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanísimo Charro de Huentitán fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada, pero también real de lo acontecido”, se lee en el comunicado girado a los medios nacionales e internacionales.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Lo anterior en referencia a la producción que está grabando Caracol Televisión y la cual es protagonizada por Jaime Camil, desde antes de la muerte del intérprete de temas como El rey, Acá entre nos, Mujeres divinas y muchas más.

“Sin embargo –prosigue el documento–, preocupan los argumentos vertidos en algunas notas de prensa que señalan que los quejosos pretenden censurarla de la televisión nacional, con la artimaña de que el nombre de una persona está ‘registrado’. Con ese señalamiento cualquier figura pública podría crear un ‘registro’ y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales hablar de ellos. Esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir ni hablar de políticos, de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión”.

Por ello, TelevisaUnivision dejaron en claro que se apoyarán de todas las las acciones legales para asegurarse de dejar sin efecto la censura a todo tipo de contenidos como sucedió con películas como La Ley de Herodes” (1999) y El crimen del padre Amaro” (2002) que fueron objeto de lo que llamaron “una regresión libertaria”.

“En ese entonces los intentos de censura fueron vencidos. Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público en México tome una decisión de qué ver

en la ‘pantalla chica’”.

Y, al cierre de esta edición la televisora aseveraba que hoy a las 20:30 horas se estrenaría la primera temporada de la serie El último rey. El hijo del pueblo, “en su compromiso por defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda América Latina.

“Estamos seguros de que esta serie, basada en una obra periodística, será de gran interés

para millones de personas en toda América, admiradores del gran legado musical que

dejó Don Vicente Fernández”, concluía el comunicado fechado en la ciudad de Nueva York.

“NO TIENEN LLENADERA”

Por la tarde de ayer, a través de las redes sociales oficiales, doña Cuquita publicó una carta, en el que señala que luego de rezar al lado de “donde se encuentra Vicente aquí en los Tres Potrillos pedí mi iluminará” y así fue como le llegó la respuesta para “honrar su memoria y defender sus derechos es lo que él hubiera esperado de mí y de mis hijos que me apoyan”, se lee.

María Refugio Abarca Villaseñor viuda de Fernández recordó cuando “Televisa quiso que Vicente le cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó, me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”.

Recurso:

Algunos otros proyectos aclamados por la audiencia han tenido problemas legales, como Parádejarositos, filme de Bong Joo-ho, el cual fue acusado de haber plagiado la trama de una película de la India de 1999, Minsara Kanna.

La forma del agua de Guillermo del Toro, llegó ante los tribunales tras recibir una demanda por supuesto plagio de personajes, argumento y demás elementos de la cinta Let me hear your whisper de 1969. Tras dos años de litigio, la corte falló a favor del director mexicano y reconoció como original su obra.

Stranger Things pasó por una demanda cuando el cineasta Charlie Kessler acusó a los creadores de haber robado la idea de un cortometraje hecho por él en 2012.