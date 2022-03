Nosotros no representamos un partido, representamos a los chihuahuenses: Carrera

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 11 de marzo del 2022.- “Todos los diputados votan conforme a algo importante que quiero dejar claro hasta con mayúsculas, nosotros no representamos un partido, nosotros representamos a los chihuahuenses que votaron por nosotros, no hay que confundirse”, refirió el diputado local por Morena, Benjamín Carrera.

Lo anterior con respecto a que si existen uno solo Morena en el país ó bien cada Morena en los 32 estados de la república son de alguna manera distintos, a lo cual el legislador local comentó que, “allá que son mayoría logran sacar las cosas y aquí que no son mayoría no pueden sacarla, ese no es el tema, creo que la respuesta está muy sencilla, pues debemos de estar dentro de lo que marca la ley que sea para adelante”.

“Yo jamás aplaudiré venga de quien venga que se tuerza la ley o que se le dé una manipulación, me parece que es cierto que la democracia que tenemos, no sea perfecta, estoy seguro de que esta situación se presenta y es lo mejor que tenemos y a partir de ahí tenemos que exigir que tanto las mayorías hagan de manera correcta como que también se escuche a las minorías y eso a menos en lo personal eso lo he sostenido”, refirió.

“Yo no puedo responder por otros compañero sea o no del partido, esa es una situación que le corresponde a cada uno de ellos, yo respondo por mis actos y pido haya un respeto a la legalidad, que no haya corrupción, ni impunidad que se respete la vocación democrática, allá que se haga en otros lados eso no me corresponde”, aseveró.

con respecto en que si en su partido se tiene que seguir un línea conforme a la ideología de Morena, Carrera Chávez aseguró que, “existe la libertad de pensamiento, en Morena existe el pensar como uno lo considere, tal vez es cierto confluimos en este partido algunos que estamos mas de lado de la gente y de los derechos humanos, y en el otro lado se encuentran los que podemos denominar antiderechos”.

Agregó que, “muchos piensan que por llegar al poder ya se representa a uno mismo o lo que piensa o cree, yo siempre en los años que tengo como diputado he intentado representar los intereses de la ciudadanía y generalmente pregunto o trato de consultar a la gente que voto por un servidor y a la sociedad en general que, opinan de sobre determinados temas”.

Por ello, Carrera Chavez comentó que, frecuentemente se encuentra preguntando sobre diversos temas en sus redes sociales con el objetivo de que los ciudadanos le hagan saber lo que necesitan o requieren, porque ese es parte de su trabajo.

“Mi trabajo representar y lamentablemente alguno no lo hacen, por eso muchos piensan que, Morena hay esa mordaza, pero no la hay, al menos en el Partido jamás se me ha dicho como votar alguna iniciativa, yo trato de normar mis votaciones e ideas a partir de lo que la ciudadanía percibe por que ese es mi trabajo”, concluyó.

