Juárez: Impulsará Municipio Semillero Creativo en Riberas del Bravo, anuncia Cruz Pérez Cuéllar

El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció que el Municipio apoyará la creación de un Semillero Creativo en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 7, programa de la Secretaría de Cultura Federal dirigido a niñas, niños y adolescentes que se forman cómo músicos y en las artes.

Tras participar en el Encuentro con Semilleros Creativos junto con su esposa Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal y la secretaria de Cultura del Gobierno de México Alejandra Fraustro Guerrero, así como la Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez, destacó el talento de las y los juarenses.

“Esto es Ciudad Juárez, estamos muy orgullosos de estos jóvenes, del talento, su capacidad”, dijo tras escuchar la orquesta que formaron los integrantes de los Semilleros Creativos.

Pérez Cuéllar reconoció a las maestras y maestros que forman a los músicos y agradeció a Gobierno Federal la aplicación de este programa que el Municipio apoya a través de la Dirección de Centros Comunitarios.



“Lo vamos a hacer cada año con mayor fuerza porque no hay mejor apuesta que la niñez. En Riberas del Bravo, etapa 7 lo que necesiten también para que este Semillero salga adelante”, dijo.

La Secretaria de Cultura de Gobierno Federal, Alejandra Fraustro Guerrero, también dirigió un mensaje para destacar que la cultura y en especial la música une las comunidades y les da sentido de pertenencia.

Agradeció a los gobiernos estatal y municipal el apoyo para implementar el programa Cultura Comunitaria en Juárez, particularmente en las zonas periféricas de la comunidad como Riberas del Bravo.

En el acto que tuvo lugar en el Centro Educativo Multicultural Yermo y Parres A.C. ubicado al oriente de Ciudad Juárez, 100 niños, niñas, así como jóvenes que integran la orquesta sinfónica de este programa, brindaron un concierto en el que interpretaron las piezas musicales Holiday Sampler, Eagler Sumit March y el popurrí Amapola.

Estas piezas han sido interpretadas por los jóvenes de Ciudad Juárez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México donde interpretaron Flor de Río que se inspira en la historia de la frontera.

La alumna Valeria Murillo Herrera de la agrupación Zaragoza, brindó al finalizar el concierto una charla sobre sus experiencias en la música y lo que representa formar parte de un Semillero Creativo desde que tenía 6 años.

“Cuando escuche el hermoso sonido de un instrumento como el clarinete, me cautivo, y todavía me sigue emocionando como hace 10 años cuando inicie”, dijo.

Los Semilleros Creativos se desprenden del programa de Cultura Comunitaria diseñado por la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero aplicado en todo el país en los pasados 3 años, explicó Mirna Judith Barajas Martínez, coordinadora general de Gestión de los Programas Académicos y Artísticos del Gobierno Federal.

Para su ejecución se coordinan los tres niveles de gobierno en las comunidades seleccionadas que tienen comunidades en situación de pobreza, para aplicarlo como es el caso de Ciudad Juárez.

“También son espacios seguros para niñas, niños y jóvenes donde pueden desarrollar su talento artístico y compartir su pasión por las artes, teatro, fotografía, artes tradicionales, literaturas”, refirió Barajas.

A estos 6 semilleros, pronto se unirá uno más que se formará en Riberas del Bravo, Etapa 7 con niños, niñas y jóvenes de ese sector de la ciudad de alta marginación, explicó en el Encuentro Imelda Marrufo, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.