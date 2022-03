Invasión rusa en Ucrania ha dejado daños por 100 mil mdd

CNNESPAÑOL

La invasión rusa ha destruido hasta ahora unos 100 mil millones de dólares en carreteras, puentes y negocios en Ucrania, lo que ha supuesto un gran golpe para su economía, informó un funcionario del gobierno de KievTan sólo este viernes, un establecimiento para personas con discapacidad fue alcanzado por bombardeos rusos, cerca de Járkov, en el este de Ucrania, pero no causó víctimas, según un primer balance de los servicios de emergencia. Actualmente, alrededor del 50% de nuestras empresas no están operando, y las que todavía están operando no lo están haciendo al 100%”, señaló Oleg Ustenko, principal asesor económico del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

“La situación en términos de crecimiento económico va a ser realmente muy deprimente, incluso si la guerra se detiene de inmediato en Ucrania“, aseguró en un discurso virtual ante el Instituto Peterson de Economía Internacional estadounidense. Oleg Ustenko reiteró su llamado a los gobiernos europeos y de otros países en el mundo para que corten el acceso de Moscú al “dinero sangriento” boicoteando el petróleo y el gas natural rusos.