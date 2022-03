Debemos ayudar a empoderar a la mujer: regidora

La regidora Yolanda Cecilia Reyes Castro llamó a todos y todas a trabajar para empoderar a las mujeres que no han tenido acceso a oportunidades de desarrollo, educación y cultura, siguen teniendo carencias y son víctimas de la violencia de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró esta semana, la regidora integrante del Ayuntamiento 2021-2024, señala que hay avances en materia de género y el Cabildo mismo de Juárez es una muestra de ello. Sin embargo, señaló que todavía hay muchas mujeres que no se han empoderado.

“En el Cabildo no hablamos de igualdad porque la igualdad ya la tenemos y hasta somos mayoría. No pedimos mucho eso, lo único que pedimos es trabajar para las mujeres para que tengamos una oportunidad en esta sociedad y apoyar sobre todo a quienes no la tienen porque estamos conscientes que muchas no la tienen, de que muchas son víctimas de la violencia, que tiene muchas carencias, que no trabajan, son dependientes económicas, que no gozan de lo que uno está gozando”, dijo.

Emanada de la Coalición Juntos Haremos Historia, señala que el Cabildo está trabajando para aportar un granito de arena y ayudar a las mujeres.

“Para eso se está trabajando, para aportar ese granito y poderle ayudar a una, a dos a más mujeres para que se empoderen y puedan integrarse bien a la sociedad y saber que todas valemos igual”, dijo.

Señaló que en el Ayuntamiento actual es un avance la decisión del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar de dar más espacios a las mujeres en las direcciones, mientras que en el Cabildo prevalece la mayoría femenina.

“Nos ha dado la oportunidad, toda la apertura para trabajar en ello y creo que esto se ha visto reflejado en la administración seriamente. Creo yo que esto es mucho decir, pero lo que vale es lo que se ve y proyectamos. Como Cabildo somos la mayoría mujeres, hemos propuesto muchas cosas para beneficio de toda la comunidad, estamos interesados en la comunidad”, dijo.

Señaló que la solidaridad y el compromiso distinguen a las mujeres juarenses en el Cabildo y se refleja en iniciativas y acuerdos que buscan hacer de Ciudad Juárez un mejor lugar para todos y todas.

Cecilia Reyes Castro coordina la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal y participa como integrante de las comisiones de Desarrollo Económico y Turismo, Desarrollo Urbano y Centros Comunitarios.

Se ha desempeñado en el área de Relaciones Públicas, Dirección de Planeación y Evaluación, Desarrollo Social del Gobierno del Estado.