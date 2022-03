Salinas, Azcárraga y Hank Rhon, entre los millonarios detrás del negocio del futbol

SinEmbargo

Por Guadalupe Fuentes López

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Dueños de televisoras, cerveceras, refresqueras, cementeras o casas de apuestas están detrás de los 18 clubes que conforman la Liga MX, la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México donde el sábado pasado se vivió uno de los más terribles episodios de violencia del futbol mexicano, el cual dejó como saldo oficial 26 heridos.

Expertos en materia deportiva coinciden en que los dueños de los clubes del futbol mexicano comparten la responsabilidad de la violencia que se presenta en los partidos de futbol como el del pasado sábado, donde aficionados de los “Gallos Blancos” y seguidores de los “Rojinegros” del Atlas se enfrascaron en una batalla campal que se extendió hasta el campo de juego, la cual obligó a la suspensión del encuentro.

“La Liga Mexicana de Futbol, los federativos de los clubes y la Federación Mexicana de Futbol no tienen el conocimiento suficiente para manejar un problema tan complejo, por eso no han erradicado el grito de ¡ehhhhh puto! ni la violencia en los estadios, porque tienen una opinión muy pobre respecto a cómo se comportan los aficionados y les tienen miedo, no se les acercan, no conviven con ellos, ellos están en sus palcos, en sus camioneta blindadas, con sus guaruras, no se acercan a estos grupos, no saben quiénes son”, dijo en entrevista el maestro Samuel Martínez, académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.