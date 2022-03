Los actos durante la marcha del 8M son actos de desesperación

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 9 de marzo del 2022.- El colectivo feminista “D´Alí”. , expresó que para nadie es agradable o lindo ver los vidrios quebrados, los anuncios llenos de pintura o como un monumento es pintado de colores y mensajes no muy agradables, llenos de coraje, pero tampoco es agradable darnos cuenta de que en Chihuahua al mes son 27 mujeres muertas.

Los actos que ocurrieron el día de ayer durante la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, son de desesperación de que si lo hacemos a la buena no, nos toman en cuenta y muchas personas y empresas lo que hacen es que quieren criminalizar estos actos, pero no se enfocan en el mensaje que llevan.

Agregaron que, “se raya, se pinta, se quiebra pero es que están matando mujeres y eso nadie lo está tomando en cuenta, nadie se da cuenta, pero no solamente las matan, las violentan, las golpean, las queman, les hacen muchas cosas con ellas, trafican con las mujeres, las utilizan como objetos sexuales, hay trata de mujeres en todas partes y eso son acciones que ellos no ven”.

La sociedad que no desea ver la realidad, solo ven los daños que se ocasionan durante la marcha, pero no ven todo lo que conlleva ser mujer, quizás para ellos no sea la forma correcta, pero las están mirando y están tomando acciones para detener la violencia.

Esas acciones por más mínimas que sean nos ha permitido avanzar, aún así no sea la forma correcta de hacer las cosas, se está haciendo algo, concluyó el colectivo “D´Alí”.

Comentarios