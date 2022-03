Internautas comparan el caso Sasha con lo que vivió Thalía junto al hijo de un expresidente

24 HORAS

Después de que la cantante Sasha Sokol compartiera su historia de abuso con el productor Luis del Llano, algunos internautas han comenzado a comparar el caso con una polémica relación que vivió Thalía.

El éxito de Thalía inició junto a ‘Timbiriche’ en 1989. A sus tan solo 19 años conoció a Alfredo quien era hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Se dice que el productor musical se enamoró al instante.

“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales, pero no se, tiempo al tiempo”, dijo la cantante en un entrevista con Ilse Olivo en 1991.

El hombre estaba casado con Paulina Castañón Ríos Zertuche de quien se divorció para seguir adelante con su relación junto a Thalía pero esta pareja no era bien vista por la familia de la cantante pues Alfredo tenía 39 años.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja estaba muy normalizada por la prensa y las personas del medio quienes describían al noviazgo de 4 años como algo sólido.

Según las propias declaraciones de Thalía para ‘Univisión’ en los planes de la pareja había una boda pero esta no se pudo llevar a cabo.

Mientras la actriz graba la famosa telenovela ‘Marimar’ (1993) recibió una fuerte noticia. “De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, agregó.

Alfredo Díaz Ordaz falleció debido a la hepatitis y la propia artista afirma que el productor se despidió de ella y le dio la fuerza para seguir su camino.

“Me senté en un árbol y me puse a llorar y recuerdo que dije: ‘espero que estés bien, donde quiera que estés, ¿estás bien?, y en ese momento vino un viento, no me preguntes cómo, y ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas”, contó.

La artista explicó que Alfredo y ella tenían una especie de complicidad con las flores. “Eso fue como un alivio diciendo: ‘estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien’”, dijo.

La crítica de los internautas viene a la diferencia de edad, pues si bien la cantante ya era mayor de edad, el productor le llevaba 20 años. Incluso hay algunos usuarios que afirman que la madre “ofreció” a la joven con tal de levantar su carrera aunque esto se podría poner en duda con todos los rumores de la desaprobación de la familia ante esta relación.

