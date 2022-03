Hoy es un día en que todas las mujeres del mundo nos unimos y nos tomamos de la mano: directora de Educación Municipal

Este día es importante porque todas las mujeres del mundo nos unimos y nos tomamos de la mano, nos empoderamos y cada quien desde su trinchera aporta para apoyar a las que necesitan ayuda, expresa la directora de Educación Municipal, Martha Aracely González Holguín, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo.

La servidora pública es la mayor de cuatro hermanas e hija de una pareja de maestros. Cuenta con una amplia trayectoria en la docencia, además es Médico Cirujano Dentista, cuya carrera la ejerció por 15 años, mientras se desempeñaba como mamá, ama de casa y a la par continuaba con su preparación académica.

Es originaria de Valle de Allende, Chihuahua, pero juarense por ser criada en esta frontera, donde ha vivido la mayor parte de su vida, excepto los años que tuvo que dejar la ciudad para radicar en Chihuahua capital y en distintos municipios de la zona serrana del estado, debido a que así lo ameritaba su labor como maestra de educación secundaria.

González Holguín, quien se ha esforzado por lograr sus sueños, señala que hoy las mujeres están haciendo historia, pues gracias a la lucha de aquellas que nos antecedieron, ahora las mujeres están ocupando distintos espacios como funcionarias públicas, médicos, coordinadoras y en un sinfín de actividades.

“Ha sido una lucha de mujeres con mujeres, y es un día muy significativo y representativo por las que han luchado antes de este empoderamiento del que tanto hablamos para que nosotras estemos hoy aquí”, expresa.

“Yo les diría a las mujeres de hoy que luchen por sus sueños, que sepan que todas podemos soñar y alcanzarlos, hay mujeres en espacios públicos que siempre estamos dispuestas a ayudarlas para que las que están con alguna duda puedan salir adelante”, agrega.

La directora de Educación ha sido ejemplo de este esfuerzo, pues su amor, ahínco y entrega la llevaron a grandes logros como obtener el título de Médico Cirujano Dentista, una licenciatura en Ciencias Naturales, las maestrías en Desarrollo Educativo y en Educación para la Paz, así como el doctorado en Administración Educativa, además de varios diplomados.

También ha sido directora en las Escuelas Secundarias Técnicas 10, 11 y 15, así como subdirectora de Gestión en la Escuela Secundaria Técnica 29 y subdirectora académica en las Escuelas Secundarias Técnicas 30 y 88, cuyos espacios directivos los ganó a través de concursos. Aparte, ha sido maestra de grupo en las Secundarias Técnicas 33, 47 y 56.

Para salir avante en este exitoso recorrido, la directora de Educación tuvo que esforzarse mucho, pues ya ejerciendo su carrera en un consultorio dental, cuidaba de sus dos hijos y a la par estudiaba la licenciatura, pues aunque primero fue renuente a cursar la misma carrera de sus padres, posteriormente se dio cuenta que el amor a la docencia lo llevaba en la sangre y en el corazón.

“Ejercía mi carrera en odontología con mucha pasión, pero también empecé la licenciatura, así que ya trabajaba como maestra y después me iba al consultorio, luego me iba a dar de comer a mi familia y de ahí otra vez al consultorio y así fueron varios años mientras mis hijos iban creciendo, pues yo los traía a todos lados y en las noches me ponía a estudiar cuando ellos se dormían”, recuerda la maestra.

Las ocasiones que Martha Aracely dejó la ciudad para impartir clases en las zonas serranas, tuvo la ayuda del padre de sus hijos, por lo cual considera que también es importante el apoyo de los varones.

“En esta época de empoderamiento de la mujer, el apoyo de los hombres es esencial para que crezcamos, las mujeres traemos la esencia de guerreras, luchadoras, soñadoras, pero también no podemos dejar de lado y desconocer que el apoyo de los señores es fundamental para que podamos crecer en un camino de sueños trazados y alcanzables”, expresa.

En septiembre del año pasado, Martha Aracely llegó a la Dirección de Educación Municipal con la administración 2021-2024, por lo que gracias a su desempeño hoy representa a miles de maestros de Ciudad Juárez.

“En algún momento voltearon a ver a una servidora y me siento orgullosa que hayan depositado la confianza en mí, por lo que siento una gran responsabilidad, y el que yo esté en esta posición marca un precedente para que este espacio lo ocupen profesionales de la educación, porque somos los únicos que podemos ser empáticos con los padres”, expone.

Señala que dirigir una institución educativa es difícil, pero encabezar una dependencia municipal conlleva a grandes retos, pues la Dirección de Educación cuenta con 11 coordinaciones, por lo que continuará trabajando en beneficio de los juarenses con el apoyo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

La directora de Educación muestra una gran pasión por su trabajo y al mismo tiempo cosecha recompensas al ver a sus exalumnos ya profesionistas, no obstante su mayor orgullo son sus hijos, y en este día en que se conmemora a las mujeres, señala que su hija es una mujer empoderada.

“Me siento orgullosa de ella, de ver cómo ha crecido profesionalmente y recordar los momentos cuando los dejaba dormidos a ella y mi hijo, y yo seguía leyendo y estudiando y luchando por avanzar. Saber que todos esos esfuerzos que una servidora hizo en su momento, fueron ejemplo para la mujer que llevé en mi vientre por nueve meses, esa es la más grande satisfacción que tengo”, agrega.