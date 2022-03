Juárez: Tiene Ciudad Juárez histórico Cabildo integrado por mujeres

El Cabildo de Juárez en la administración municipal 2021-2024 que encabeza el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destaca por estar integrado por una mayoría conformada por mujeres de todas las fuerzas políticas de la ciudad, que representan a todas y todos los habitantes de la ciudad.

El Ayuntamiento cuenta con 20 regidurías de las que 12 las ostentan regidoras que impulsan desde esta posición iniciativas y acuerdos que buscan lograr la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, uno de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) aprobado por el Ayuntamiento y en el que los juarenses aportaron propuestas a través de la consulta Juntos Cambiemos Juárez.



Se trata de la regidora María Dolores Adame, quien coordina la comisión de Asentamientos Humanos; Alma Edith Arredondo Salinas, la comisión para la Atención a las Personas Mayores y la de Ecología y Protección Civil; Vanesa Mora de la O, la Comisión de Centros Comunitarios; Karla Michaeel Escalante, Deporte y Cultura Física, además de la Comisión de Movilidad; y Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la comisión de Seguridad Pública.

Martha Patricia Mendoza Rodríguez, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, además de la Especial y Transitoria para la Integración y Funcionamiento del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Tania Maldonado Garduño, Desarrollo Urbano y la Especial y Transitoria de Ciudades Binacionales; Amparo Beltrán, comisión de la Juventud; Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, Nomenclatura y Monumentos; Yolanda Cecilia Reyes Castro, Planeación del Desarrollo Municipal.

Destaca entre ellas la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, maestra de lengua materna, quien es la primera integrante de la etnia tarahumara que forma parte de un Cabildo en este municipio y quien coordina las comisiones edilicias de Desarrollo Rural y Pueblos y Comunidades Indígenas desde donde busca fortalecer la atención de los distintos gobiernos a las 8 comunidades originarias establecidas en la frontera.

También la regidora Ana Carmen Estrada García, quien coordina al grupo edilicio de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrado por ediles de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua. También coordina las comisiones de Hacienda, así como la Especial y Transitoria de Atención a Grupos y Equipos Representativos y la de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales.

“En el Cabildo somos más regidoras que regidores, podemos hablar ya también no solamente de números, que eso sería la equidad de género. Hacía 21 años que no había una mujer coordinando la Unidad de Regidores y en esta administración hay una mujer coordinando y es un avance en la lucha por la paridad sustantiva. La equidad es una cuota impuesta hace muchos años que fue la primera solución que se dio a la paridad sustantiva que es a la que debemos llegar”, dijo la regidora Estrada.

La integración del Cabildo es un reflejo del avance en materia electoral, pero todavía se requiere impulsar una cultura reconocer el trabajo de las mujeres, señaló la regidora Amparo Beltrán Ceballos.

“Es un reflejo de los cambios que se han hecho previamente a la ley Electoral, los cuales yo celebro y por los cuales, gracias a ello, hemos tenido la oportunidad mujeres como yo de representar a nuestros respectivos partidos. El Cabildo anterior estuvo muy cerca de igualar los números, sin embargo, hoy somos más mujeres que hombres. El siguiente paso es que se convierta en una cultura, que no sean obligados los partidos a proponer mujeres encabezando las listas de regidores, sino que sea ya un reconocimiento al esfuerzo y trabajo de las mujeres”, dijo.

En este órgano colegiado que es el de mayor autoridad en el Municipio, las 12 regidoras coordinan en total 19 comisiones edilicias de 31 que tienen el Ayuntamiento para impulsar acuerdos, reformas y guiar el rumbo de Ciudad Juárez.

Tras la elección del 6 de junio del 2021, las autoridades electorales asignaron 8 regidurías a mujeres de la Coalición Juntos Haremos Historia; dos al Partido Acción Nacional, una al PRI y una al Movimiento Ciudadano. Se tiene una edil más que en las pasadas administraciones 2018-2021 y 2016-2018.