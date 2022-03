Irracionales y violentos se roban la paz

Por: Manuel Narváez Narváez

Vergonzoso y terrorífico espectáculo lo ocurrido en estadio la Corregidora de Querétaro.

El sábado 4 de marzo, después de las 5pm, hora del centro de México, criminales camuflados de aficionados de los Gallos del Querétaro y de los Zorros del Atlas, protagonizaron una reyerta que dejó 22 lesionados de consideración, algunos graves, invasión de cancha y suspensión del partido cuando el visitante (campeón) adelantaba al cuadro local por la mínima diferencia.

El cotejo que es televisado en cadena nacional fue interrumpido cuando pseudoaficionados de los locales respondieron a las provocaciones y la agresión de uno de los suyos por parte del actual campeón, el Atlas.

Como suele suceder, sobre todo en partidos de mucha rivalidad, es una endeble malla la que separa a las “barras” rivales; a veces se toman medidas preventivas y dejan un espacio con butacas libres para evitar que la pasión se desborde, como sucedió ahora.

El regreso de las aficiones a los estadios atrae a miles de personas, muchísimas familias entre ellas, que van a disfrutar y a divertirse. No es el caso de las llamadas “barras” o “porras”, las que llegan a incluir centenares de ´hinchas´ que son auspiciadas por los mismos clubes.

Dentro de los estadios, de cualquier disciplina deportiva, incluye la venta de cerveza. El alcohol, como es el caso de los palcos en el futbol y béisbol, está reservado para quienes pueden pagar el costo elevado de esas preferencias.

Las medidas que toman los administradores de los estadios y las fuerzas de seguridad pública (en los clásicos), incluyen retirar los cinturones a los varones y revisiones de bolsas a las mujeres. No se sabe si hacen lo mismo con los empleados y vendedores dentro del inmueble.

La Federación Mexicana de Futbol está afiliada a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), tal vez el organismo supranacional más influyente del orbe.

La FIFA se rige bajo sus propias reglas e intereses, y gran parte de los países se arrodilla ante su poder que, entre otras cosas, incluye dinero en proporciones bestiales a través de contratos megamillonarios con empresas televisivas, cerveceras, refresqueras y de comida; para directivos y jugadores. Es el mejor negocio del planeta.

De la derrama económica, una parte la recauda el fisco porque la mejor tajada se esconde en paraísos fiscales.

Habida cuenta del gran negocio que representa, la mayor parte de los gobiernos del mundo pasan por alto las omisiones y deficiencias en los controles de seguridad y recomendaciones de protección civil.

Este tipo de espectáculos atrae a multitudes, lo que es aprovechado por los propietarios de clubes y políticos que se benefician del aforo para obtener pingües ganancias y rentabilidad electoral.

A guisa de ejemplo es la tragedia de Hyesel, Bélgica, del 29 de mayo de 1985 cuando 39 aficionados, casi todos italianos, fallecían minutos antes de que comenzara la final de la Copa de Europa entre la Juventus de Turín y el Liverpool, por una avalancha humana.

Otra tragedia mortal fue la de Hillsborough, ocurrida el sábado 15 de abril de 1989 en el estadio de en Sheffield (Inglaterra), en el que fallecieron 97 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha.

En Chihuahua, el 5 de octubre de 2013, en las instalaciones de la presa El Rejón, de Chihuahua, durante el espectáculo Festival Aeroshow, una “monster truck” perdió el control y estrelló contra las gradas provocando la muerte de nueve personas, e hiriendo a otras 58.

Lo ocurrido en el estadio La Corregidora de Querétaro sucede cuando la humanidad se encuentra en riesgo de una guerra nuclear, y en México, por la ausencia de liderazgo y prudencia de un líder, donde el odio sembrado desde Palacio Nacional ha generado división entre los mexicanos y normalizado los ataques a la libertad de expresión.

Sobre el particular correrá mucha tinta y labia sobre las causas y los efectos, pero no habrá justicia para los lesionados si no hay escarmiento para los responsables.

Es evidente que el estrés de la pandemia y la impunidad con la que operan los radicales y violentos son el cocktail perfecto para el desastre.

Si no detenemos a los irracionales, la barbarie va a continuar.

Es tiempo de actuar.

Es cuanto

