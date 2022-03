Se suma Grupo de Mujeres del Ayuntamiento de Chihuahua a conmemoración del 8M

En el marco de la conmemoración del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, el grupo de mujeres integrado por la Síndica Municipal y doce Regidoras del Ayuntamiento de Chihuahua ofrecieron una conferencia a favor de los derechos humanos y dignificación de las mujeres bajo el lema “Te Presto mis Tacones, me Pongo en tus Zapatos”.

La Comisión de Regidoras de Mujer, Familia e Igualdad de Género que preside Patricia Ulate Bernal organizó las pláticas en donde tuvieron como invitadas especiales a la presidenta del DIF Municipal C.P Karina Olivas Maldonado y a la Coordinadora de la Unidad de Género del Congreso del Estado Lic. Verónica Pacheco.

La presidenta del DIF Municipal hizo un llamado a la complementariedad, al trabajo en equipo, a multiplicar los puntos de encuentro, a no desentenderse los unos de los otros y al trabajo a favor de la no violencia contra niñas, niños y mujeres.

El diálogo, los puntos de encuentro y las voces deben ser respaldadas por la verdad y la razón que repitan un mensaje de paz. No hay colores, no hay banderas, no hay intranquilidad, no hay inseguridad cuando lo que se defiende es la vida; la vida de las niñas, de los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos y hasta de los animales, la vida en toda la extensión dijo.

Se pronunció en contra de la división, de la guerra, de la muerte y de los hogares destruidos. “¡No más alimentar abismos entre mujeres y hombres! ¡No más niñas violentadas! ¡No más mujeres desaparecidas!”.

Al confirmarse a sí misma como defensora de la vida este 8 de Marzo “levanto la mano por la paz, el diálogo y por el reconocimiento entre nosotros”.

A nombre de la Síndica y de las Regidoras, la Regidora Indra Manzo Rascón leyó el mensaje en el que destacó que el 8 de Marzo continúa siendo un día en el que las mujeres deben alzar la voz y hacer un fuerte llamado a la toma de conciencia.

Los gobiernos, todos, y quienes formamos parte, todavía tenemos mucho por hacer, mucho por resolver. La responsabilidad es mayor para quienes siendo mujeres representamos liderazgos políticos o sociales y para quienes estamos en puestos de toma de decisiones.

La Lic. Andrea Lara disertó una charla en la que hizo un llamado a que se continúe con la lucha a favor del respeto y la dignificación de la mujer, y a desenraizar la cultura de violencia en la que la mujer ha crecido y desarrollado y generar cambios para lograr que el género tenga mayor participación en la sociedad y que por el hecho de ser mujer no sea motivo de violencia física, emocional y sexual.

Hace 47 años la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, esto durante la celebración de la primera conferencia Mundial de la Mujer, que fue en el año de 1975 en la Ciudad de México.

Lo hizo en memoria y reconocimiento de distintos hechos protagonizados por mujeres que en representación de sí mismas, y de muchas otras más, se mostraron firmes e incansables al exigir el respeto a sus derechos y mejora de sus condiciones de vida. Huelgas, manifestaciones, represiones, tragedias, que hacen del 8 de marzo no un día de celebración, sino de valoración y de respeto.

Desde aquella declaratoria han ocurrido grandes transformaciones, avances y validación de derechos que sin el impulso de la mujer no habrían sido posibles. Sin embargo, a casi cinco décadas la tarea aún no se ha cumplido.

El 8 de marzo continúa siendo un día en el que las mujeres debemos alzar la voz y hacer un fuerte llamado a la toma de conciencia. Los gobiernos, todos, y quienes formamos parte, todavía tenemos mucho por hacer, mucho por resolver.

La responsabilidad es mayor para quienes siendo mujeres representamos liderazgos políticos o sociales, y lo es el doble, para quienes estamos en puestos de toma de decisiones. La síndica municipal y las 12 regidoras que somos parte del H. Ayuntamiento de Chihuahua, así lo tenemos claro.

A nosotras nos corresponde dar lo mejor para cambiar la vida de aquellas mujeres que aún no gozan del derecho a una vida libre de violencia y plena en igualdad.

Trabajar en el impulso de políticas públicas para reducir los problemas sociales que aún padecen las mujeres, niñas y adolescentes, aquí en nuestro municipio.

Valorando los esfuerzos que las autoridades realizan actualmente buscando mejorar la calidad de vida de las mujeres chihuahuenses, sabemos que todavía hay agendas y materias pendientes.

Y no solo hablamos de violencia, de acoso o de maltrato. Hablamos del trabajo de la mujer subvalorado; de estereotipos sociales y de género que hacen que muchas mujeres aún no puedan acceder a un empleo digno y mercados laborales de calidad. Hablamos de discriminación, e incluso de distribución desigual de las tareas en el hogar.

Todos los días continúa la lucha por una mujer o una niña por cuyo bienestar debemos empeñar nuestro trabajo diario.