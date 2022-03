Guillermo del Toro arremete contra los Oscar.

@TVNotasmx

Este año la ceremonia de los Oscar tendrá varios cambios, entre los que destacan que ocho de las categorías no serán transmitidas en vivo; sino que se presentarán mensajes pregrabados de los ganadores de dichas ternas, esto como un intento de dinamizar la ceremonia.

Esta situación no fue del agrado de varias personalidades, entre ellas el cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien decidió recurrir a las redes sociales para expresarse al respecto.

El ganador a mejor director por la película ‘La forma del agua’, aseguró que el pasado 2021 fue un gran año para el cine, por lo que no considera justa esta medida; es más reconoció que es algo que no debieron llevar a cabo nunca: ”Este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para decirlos y decirlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero no este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para las películas”, escribió.

Según el presidente de La Academia de cine, David Rubin, reveló que la decisión fue tomada para ”priorizar a los televidentes” y permitirá ceder más tiempo a las presentaciones musicales, los cuadros cómicos y los tributos; sin embargo esto estaría bastante alejado de la realidad.

Y es que varios medios aseguran que el rating de la premiación ha caído de forma dramática en los últimos años; de acuerdo a los números, la edición de hace un año fue vista por apenas 10 millones de espectadores, apenas el 56 por ciento de los televidentes del 2020 qu era registraba el peor récord de audiencia.

© Redes sociales | El cineasta reveló que no está de acuerdo con las medidas tomadas por La Academia. Guillermo del Toro arremete contra La Academia

