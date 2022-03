Tundieron a Daniel Bisogno por exhibir recibo de 8 mil pesos en luz

Infobae

Mónica Castañeda le preguntó en tono de broma al presentador de “Ventaneando” si estaba todo el día con los focos encendidos.

Daniel Bisogno es uno de los conductores más conocidos a nivel nacional por su participación en el programa de espectáculos Ventaneando, no obstante, en esta ocasión estuvo envuelto en polémica debido a que compartió su recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Todo sucedió desde la cuenta de Twitter del presentador, donde éste decidió quejarse sobre los precios tan elevados que le llegaron del servicio durante el periodo del 10 de diciembre al 11 de febrero.

“¡¡¡Y que viva más mi México!!!” escribió Bisogno mientras añadió emojis de caras enojadas.

Asimismo, colocó una fotografía en donde se aprecia el recibo y tapó sus datos personales con dos dedos. Entre lo visible se puede notar que el saldo por pagar es de 8 mil 756 pesos en total.

Sin embargo, el integrante de Ventaneando fue cuestionado por una de sus compañeras del medio respecto a la cifra que debe.

“Muñecooooo, ¿vives con la luz prendida?”, respondió Mónica Castañeda.

Pero la respuesta de los demás internautas no fue de todo favorable para el integrante de Ventaneando, ya que algunos aprovecharon para arremeter contra él y llamarlo privilegiado.

“No es el único en esta situación, a mí me llegan igual”, “Si eso es lo que ganas a diario, mi Dani, ¿cuál es la queja?”, “¿Cómo que usted siendo una persona pública y pudiente paga menos?”, son algunas de las menciones que recibió el artista.

Otros usuarios aprovecharon para compartir que viven una situación similar a la de Bisogno y ahondaron en el aumento de precio que han notado; asimismo, mostraron sus recibos y algunos explicaron cómo le hacen para que el servicio les salga muy barato al bimestre.

“Pero para no pagarles a estos ratas… los recibos de luz con estas cantidades cada bimestre, debemos optar por las energías limpias… y entonces el recibo te llegará así, aparte contribuiremos con energía eléctrica para los demás: POR DÍA, POR MES Y POR AÑO”, escribió @mazzo_adrian, quien compartió un recibo de 51 pesos.

“@DaniBisogno pues has de gastar mucho mi rey por qué yo más que feliz”, colocó otro internauta al presumir que paga de luz 64 pesos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Daniel Bisogno se ve inmiscuido en el ojo del huracán debido al contenido que comparte desde sus redes sociales.

El conductor de Ventaneando suele verse envuelto en polémica por sus comentarios (Foto: Instagram/@moncastaneda) El conductor de Ventaneando suele verse envuelto en polémica por sus comentarios (Foto: Instagram/@moncastaneda)

Fue en diciembre de 2021, cuando el conductor de TV Azteca fue blanco de críticas, después de solicitar atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener una respuesta más veloz de lo esperada.

“Alguien que pueda atenderme de @Tu_IMSS que me urge un poco”, solicitó.

Ante esto, la institución gubernamental le contestó y le solicitó enviar un mensaje privado sus datos de contacto para que pudieran atenderlo.

Más tarde, Daniel volvió a realizar otra publicación, la cual causaría toda una ola de reacciones por parte de los internautas.

“Así como siempre no (sic) quejamos, público querido, hoy hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del @Tu_IMSS ni cabe duda que hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mí así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y su equipo”, escribió Bisogno.

Rápidamente, los usuarios de esta red social comenzaron a comentar el tuit y mencionaron que el artista sólo había recibido ese tipo de atención por su condición de personaje público.

“Miles de mexicanos comunes y corrientes tenemos que hacer fila o esperar meses por una cita, no se vale usar las redes y el hecho de ser persona pública para una atención privilegiada” o “Muñe, es porque eres famoso”, son algunas de las menciones que le llegaron.

