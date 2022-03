Alerta Policía Cibernética sobre link que roba cuentas de redes sociales

Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 1 de marzo del 2022.- La Dirección de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detectó un link malicioso que circula a través de la aplicación “Messenger” de Facebook, el cual, al darle clic roba la información que el internauta guarda en sus distintas redes sociales.

Dicho enlace redirecciona al usuario a la página web de YouTube lo que significa que su información personal está comprometida, pues al mismo tiempo lo redirige a un servidor que almacena los datos contenidos en sus distintas cuentas.

La Dirección de Policía Cibernética recomienda no abrir enlaces desconocidos, no agregar a personas desconocidas, activar la verificación de dos pasos, evitar difundir información personal en redes sociales y no compartir contraseñas.

Para mayor información está disponible el número de teléfono 614-429-33-00, extensión 10955, así como el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

