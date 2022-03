Exhorta Dirección de Ecología a denunciar el maltrato animal

La Dirección de Ecología hace un llamado a la comunidad juarense para que no sea partícipe del maltrato animal al no denunciar este tipo de situaciones, así como a no agredir a las mascotas.

La titular de la dependencia, Yesenia Anaya Retana, pidió a quienes tengan conocimiento de algún hecho de violencia, abandono o maltrato animal, denunciarlo de inmediato, pues esa llamada puede significar la vida o la muerte de algún perro, un gato o cualquier otra especie.

Comentó que el personal de la Dirección de Ecología trabaja con las facultades que brinda la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, por lo cual, en caso de denuncias se pueden imponer sanciones que ameritan hasta ir a la cárcel.

Dijo que con base en esta ley han rescatado a una buena cantidad de animales, a los cuales trasladan a las instalaciones de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), en donde se les atiende en lo que alguna persona las adopta.

Anaya Retana dijo que actualmente el número de mascotas que habitan en este albergue es de 30, de los cuales ocho son cachorros, por lo que se planea también hacer un espacio en la Feria del Reciclaje que están organizando, para que la gente conozca los perritos y gatitos y les den una nueva oportunidad adoptándolos.

La directora de Ecología dijo que las personas interesadas en adoptar pueden acudir al RAMM, ubicado en el parque El Chamizal, a un lado del vivero, en donde atienden de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien, pedir información llamando al número de teléfono 656-173-4100.