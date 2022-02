Conoce la convocatoria del Programa Alimentario para el Adulto Mayor 2022

– La recepción de documentos se llevará a cabo del lunes 28 de febrero al viernes 11 de marzo.

Con el objetivo de colaborar para mejorar las condiciones de vida, la calidad de la dieta e impulsar el desarrollo de los adultos mayores de la ciudad de Chihuahua, el Gobierno Municipal, a través del DIF, convoca a las personas mayores de 60 años y en situación de vulnerabilidad económica al Programa Alimentario para el Adulto Mayor 2022.

Los requisitos son los siguientes:



• Clave Única del Registro de Población (CURP) con QR.

• Identificación oficial vigente, con domicilio en el municipio de Chihuahua, INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir.

• Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a 3 meses, preferentemente recibo de luz, agua o del Predial 2022.

• Estudio socio-económico elaborado por el Sistema del DIF Municipal, al momento de hacer el trámite de la beca.

• En caso de no acudir el solicitante, escrito libre y/o carta poder debidamente llenada y firmada, o bien, con huella digital.

• En casos de fuerza mayor o de enfermedad donde el beneficiario no pueda asistir personalmente, el familiar, conocido o tutor designado deberá presentar también identificación oficial vigente con fotografía para realizar la presentación de documentación.

La recepción de documentos se llevará a cabo este lunes 28 de febrero y culminará hasta el viernes 11 de marzo de 2022, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, bajo el siguiente orden alfabetico: “A-B” lunes 28 de febrero, “C-D-E” marte 1 de marzo, “F-G-H” miércoles 2 de marzo, “I-J-K-L” jueves 3 de marzo, “M” viernes 4 de marzo, “N-Ñ-O” lunes 7 de marzo, “P-Q” martes 8 de marzo, “R-S-T” miércoles 9 de marzo, “U-V-W” jueves 10 de marzo, “X-Y-Z” viernes 11 de marzo.

Los centros de atencion y recepción de documentos son:

• Zona Norte: Centro Social Genaro Vázquez; calle socialismo s/n, colonia Villa Nueva; Centro Comunitario Riberas de Sacramento en calle Río San Francisco esquina con calle Río Gambia, colonia Riberas de Sacramento; Centro Comunitario Chihuahua 2000 en calle Simón Sarlat Nava No. 702, colonia Chihuahua 2000; Centro Deportivo Tricentenario en avenida Homero No. 330, colonia Revolución.

• Zona Sur: Comandancia de Policía Municipal Sur en avenida Pacheco No. 8800, colonia Lealtad II; Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente entre las calles Punta Alamillo y Punta la Angostura s/n, colonia Punta Oriente; Centro Comunitario Vistas Cerro Grande en calle 72 y medio y Segunda, colonia Vistas Cerro Grande; Centro Comunitario Cerro de la Cruz entre calles 64 y de la Llave no. 1812, colonia Cerro de la Cruz.

• Zona Centro: Auditorio Municipal en calle Miguel Ángel Olea número 211, colonia Albino Mireles; y el Gimnasio de Deporte Adaptado en calle Chapultepequito No. 1903, colonia Palomar.

La lista de las personas beneficiarias será publicada el lunes 11 abril del 2022 en el periódico de mayor circulación del Municipio de Chihuahua, en la página web de la Presidencia Municipal de Chihuahua: http://www.municipiochihuahua.gob.mx y en las redes sociales de DIF Municipal https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu. En dicha publicación se dará a conocer lo referente a cerca de los centros de entrega de apoyos.

Para mayor información, favor de comunicarse al Departamento de Asistencia Alimentaria del DIF Municipal, al teléfono: 614- 200-48-00 o al 072 en las extensiones 2232 o 2239, o bien, acudir presencialmente en avenida Glandorf número 4106, colonia San Felipe, de la ciudad de Chihuahua.

