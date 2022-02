Necesario denunciar delitos para proceder: alcalde

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, exhortó a los ciudadanos para denunciar delitos al mentó que ocurren y así facilitar una pronta captura y recuperar lo robado en su caso.

Lo anterior, ya que hay un alto índice de casos que no procedes pues solo llalan al 911 para reportar delitos y aunque localicen a los responsables no orden proceder sin la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances.

“No solo es que nos llamen al 911, no solo con el reporte policiaco sino que también terminen con el círculo que denuncien ante la fiscalía general del estado”, comentó.

El edil subrayó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha dado grandes detenciones, sin embargo, no hay denuncias y en muchas ocasiones quedan en libertad.

“Queremos que no haya impunidad en las calles, que el que la hace la pague pero para ello es necesario el apoyo de los chihuahuenses en denunciar y más los elementos que nosotros aportamos con la tecnología, pues nos permite las consignaciones de las personas”, finalizó.