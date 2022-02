Crisis Rusia vs Ucrania

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Putin, ex agente de la temible policía secreta creada en 1954, fue espía en la Alemania Oriental hasta la caída del muro de Berlín en 1989.

Tiene 22 años al frente de la federación rusa, el más longevo en el cargo desde la fundación del partido comunista de Vladimir Ilich Lenin, tras la revolución que liquidó al último Zar.

Astuto, hábil y eficaz comunicador que puso a Rusia en la antesala de los países más desarrollados del planeta (G-7), el BRIC, conformado por las mejores economías emergentes (Brasil, China, India y Sudáfrica).

En las dos décadas de control absoluto del poder, como YSQ, aunque este último sin gracia ni rumbo; organizó el mundial de futbol y los juegos olímpicos, los de invierno y los de verano.

Implacable con sus enemigos políticos, a los que ha liquidado con veneno o plomo, ha burlado las reglas electorales de su país alternando el cargo de primer ministro y presidente de la federación con su comparsa Dmitri Medvédev.

Como dato informativo, Rusia pelea el primer lugar como el país que más piratería tecnológica utiliza; los otros dos sinodales son China y México.

Adicionalmente, después de la transición soviética a la “democracia”, verbigracia de Mijaíl Gorbachov y Boris Yeltsin, las empresas del Estado fueron a parar a manos de los ´empresarios´ más corruptos de ese país, como sucedió en el México de Miguel de la Madrid.

Recomendable leer sobre ladrón en la ley, donde hallarán maravillosas similitudes a las familias González Barrera, Slim, Cabal Peniche, Salinas Pliego, etc, etc.

Desde la gran guerra, la primera mundial, Rusia ha desarrollado una carrera armamentista impresionante que lo coloca en el segundo lugar de la nación más poderosa del orbe.

La segunda WW le cobró más de 20 millones de soldados, casi la mitad del total de víctimas mortales. 4 millones más perderían la vida en los Gulag de Siberia (campos de concentración) hacia donde José Stalin enviaba a los disidentes de su régimen. Algo así como el “carajo”, lugar favorito de Manuelovich Obrodov, a donde envía a sus némesis.

Rusia tiene un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble de Estados Unidos, 8 veces y medio el de México, 708 veces el de Tabasco, casi 7 mil veces más grande que Macuspana.

Por si no lo saben este país es uno de los 11 que poseen armas nucleares y, aunque tiene muy pocos portaviones (EU el que más tiene), su flota submarina es respetable y tiene capacidad de lanzar misiles con ojivas nucleares de medio y largo alcance, es decir, llegan hasta territorio norteamericano.

Por si fuera poco, tiene el mayor número de tanques y vehículos terrestres del mundo, por una sencilla razón, su estrategia es territorial principalmente, por las dimensiones de su país y por el número de fronteras de aliados y enemigos; y disputa con China el segundo lugar de más aeronaves de combate.

Leer presupuestos en defensa, tropas y armamentos de EU, Rusia y China.

Habida cuenta de estas acotaciones googleanas, a Vladimir Putin lo motiva el pasado imperialista zarino, pero también reeditar las glorias de la URSS y, si me apuran, la memoria de la crisis de los misiles de 1962, cuando el soviet supremo quiso instalar armas nucleares en Cuba.

Este último dato es el argumento favorito del dictador ruso, pues la OTAN, la contraparte de lo que alguna vez fue el Pacto de Varsovia, disuelta tras los acontecimientos de 1989 y la liberación de las 15 repúblicas ex soviéticas; quiere instalar un escudo de “defensa en Ucrania”, en al traspatio de la federación. Una reedición del conflicto de 1962.

Por supuesto que Putin pretexta que quiere salvaguardar la autodeterminación de la región de Donbás, territorio pro ruso de unos 700 mil habitantes, de 3.5 millones, que buscan separarse de Ucrania.

El ex agente de la KGB envió tropas de paz (No mamen), cuando es la ONU, organismo internacional reconocido por más de 200 países, donde Rusia es uno de los 4 integrantes permanentes y con poder de veto, el único con el respaldo del derecho internacional para enviar a los cascos azules, la fuerza multinacional de paz.

El conflicto se asemeja mucho a otros a lo largo de la historia reciente. Se recomienda leer la separación de Pakistán de India, los intentos de la región de Cachemira por abandonar el subcontinente indio, los que Escocia e Irlanda del Norte pretenden de la corona inglesa, la división del Congo del norte y del sur, los del país Vasco de España y, lo que pretendían el ejército zapatista de México. Los motivos de Texas con México y los de Chiapas y Yucatán.

Creo que Putin no es tan pendejo, pero sí gandalla.

De Joe Biden, muchos esperan una respuesta bélica inmediata, sin embargo, se quedarán esperando, porque son más fríos y calculadores los gringos.

Si bien las sanciones económicas de occidente pudiesen poner en predicamento la economía rusa, se advierte en la atmosfera una debilidad del presidente demócrata norteamericano que, en gran medida, se encuentra atrapado en las elecciones intermedias federales de noviembre, y con la popularidad comprometida.

Putin pegó primero, y tiene el repudio de occidente, pero los efectos políticos no le son tan adversos por los antecedentes históricos, ya que, quienes conocen o han leído de historia, no olvidan las intromisiones gabachas en Vietnam, Corea, Granada, Panamá, Irak, Afganistán y Siria, sin olvidar su silencio ante los abusos de Israel en los Altos del Golán, Palestina y Líbano.

Es cuanto

P.D. Ay, cuanta falta nos hace Angela Merkel.

P.D II. Vaya ridículo de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Son aliados ideológicos de Putin.

Por: Manuel Arturo Narváez Narváez

Curso de planificación de defensa y gestión de recursos at the National Defense University in Washington, DC Jan-feb/15-2002.

P.D. Me vale madres lo que piense y opine la tóxica e ignorante fauna chaira.

Comentarios