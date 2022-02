Gobernadora y alcaldes hacen equipo en beneficio de los chihuahuenses

Encabezó en Palacio de Gobierno reunión de trabajo con presidentes municipales del partido Morena

La Gobernadora de Chihuahua y los presidentes municipales emanados del Partido Morena, sostuvieron en Palacio de Gobierno una reunión de trabajo como parte de las acciones que en conjunto desarrollan en beneficio de los chihuahuenses.

Durante el encuentro, en el cual se abordaron los distintos temas de interés para cada región, los exhortó a seguir como hasta ahora, trabajando unidos por la ciudadanía, independientemente de ideologías partidistas.

“Es importante pensar en los chihuahuenses en general; ya pasaron las campañas políticas y si hay divisiones, hay confrontaciones y hay divergencias en algunas otras regiones o incluso en el ámbito nacional en este país, que no nos invada, no a nosotros, que no nos competa esa división”, externó.

Agradeció al edil de Juárez por hacer posible esta reunión y platicar sobre la colaboración conjunta que se efectúa con cada uno de los ayuntamientos.

El encuentro se celebró en el Salón Sacramento, con la presencia de las alcaldesas de Ascensión, Moris y Nuevo Casas Grandes; así como de los munícipes de Guerrero, Ahumada, La Cruz, Praxedis G. Guerrero, Aldama y Ocampo.

La titular del Ejecutivo estatal, dijo que su gobierno ha estado preocupado por atender a los municipios y a los chihuahuenses en todas las regiones de la entidad, siempre buscando las formas de ayudar a cada uno en sus proyectos.

En su intervención, el presidente municipal de Juárez, agradeció a la mandataria el poder tener esta jornada de trabajo al margen del tema partidario, con la idea de tener una buena coordinación y hacer equipo con Gobierno del Estado.

En la sesión de trabajo también participaron los secretarios de Coordinación de Gabinete, General de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Humano y Bien Común, así como el titular de la oficina de enlace del Municipio de Juárez, con Gobierno del Estado.

