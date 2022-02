Reitera Protección Civil Municipal recomendaciones por vientos de hasta 85 km/h

Ante el pronóstico de fuertes vientos este lunes, los cuales se prevé se eleven hasta los 85 kilómetros por hora, la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la comunidad a seguir las medidas básicas y así evitar incidentes que pongan en riesgo su seguridad.

Las ráfagas de viento podrán alcanzar hasta los 85 kilómetros por hora, presentando tolvaneras de consideración. Por ellos, las corporaciones de seguridad se mantendrán pendientes para atender llamados de emergencia a través de la línea 9-1-1.

Se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes medidas:

• Sal de casa solamente en caso necesario, sobre todo en las horas de mayor intensidad del viento

• Mantén azoteas libres de objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento

• Revisa y/o refuerza techos y tejabanes de lámina

• Manejar a velocidad moderada y encender luces en zonas de terracería

• Mantente alejado de anuncios, árboles y postes, así como edificios con vidrieras altas

Tomando en cuenta que los vientos pueden ser factor que dificulte el control de fuego en un incendio:

• Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de su vivienda

• No deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos

• No enciendas fogatas ni quemes hierba

• No arrojes colillas encendidas