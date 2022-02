Promueve Salud Municipal los beneficios de la donación de sangre

Donar sangre cuando menos una vez al año trae consigo diversos beneficios para la salud y facilita la detección de enfermedades, por ello, la Dirección de Salud del Municipio invita a la ciudadanía a participar en la campaña altruista que promueve esta dependencia en conjunto con la Dirección General de Protección Civil, en beneficio del Banco Regional de Sangre.

La doctora Daphne Santana Fernández, directora de Salud, comentó que la donación de sangre permite obtener información sobre el estado actual de salud del donador, lo que ayuda a la detección y tratamiento oportuno de diversos padecimientos al momento de ser analizado el tejido.

Además de contribuir a salvar la vida de una persona, la donación también ayuda a que mejore el flujo sanguíneo del donador, depurar triglicéridos, reducir el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, así como la estimulación para la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo.

Por lo anterior, los interesados en participar deberán acudir en ayuno de al menos ocho horas, a la Dirección General de Protección Civil, ubicadas en avenida Heroico Colegio Militar el próximo miércoles 2 de marzo de 7:30 a 11:30 de la mañana.

Para ser donador se necesita identificación con fotografía, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 54 kilos, ayuno de al menos ocho horas, no haber padecido hepatitis, no haber tenido cirugías, embarazo o lactancia en los últimos seis meses, no tener tatuajes, perforaciones o depilación por electrolisis en los últimos 12 meses, no desvelarse, no haber donado sangre en los últimos dos meses, no estar ingiriendo medicamentos y no padecer diabetes.

Para más información, el interesado puede comunicarse a la Dirección de Salud al número de teléfono 656- 737-0717.