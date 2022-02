Exhiben a universidad por incumplir entrega de documentos

Egresados del Instituto Universitario Amerivent señalan a la dirección de no entregarles los certificados de estudios, en muchos casos los títulos no han sido entregados pese a que han pagado parcial o totalmente los 20 mil pesos que les solicitan.

Los presuntos afectados afirman que culminaron sus estudios el pasado mes de agosto de 2021, sin embargo, se enteraron que Amerivent no ha entregado certificados de estudios ni títulos desde hace dos años y medio a más de 200 egresados que culminaron sus estudios en diversas carreras.

El pretexto que les dice el director y personal administrativo es que por causa de la pandemia se han retrasado los trámites, pero el cobro por la titulación no se detiene.

La mayor preocupación –según los afectados, es que el Instituto Universitario no ha contado por un tiempo con el RVOE, la autorización de la SEP, que algunos catedráticos han demandado por falta de pago y que existe mucha rotación de personal docente y administrativos por las presuntas irregularidades que existen.

“Vamos a pedir a la dirección de profesiones del gobierno del estado que revise la situación de Amerivent, a los diputados de la comisión de educación que tome cartas en el asunto, la posibilidad de presentar denuncias ante la FGE, así como manifestarnos afuera de las instalaciones del Instituto para exigir la documentación que avale nuestros estudios”, detalló Manuel Narváez, unos de los afectados.