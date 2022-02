En nombre del padre

G. Arturo Limón D.

Dedicado a Los padres, las madres, esposas y familiares que una tarde de sábado , recuerdo, hace ya más de una década me corrieron literalmente de las inmediaciones de su campamento, ubicado fuera de la mina Pasta de Conchos cuando llegue con el ánimo de entrevistarles para documentar el caso del dolor que les afligía y aun aflige, en un trabajo sobre la minería que realizaba, y dedicaría a mi padre que también fue minero, de manera clara en ese momento pude advertir de un solo golpe su duelo, de una manera tal que lo guardo en la memoria y me hace pensar que es justo que esa mina se abra para que su herida ya cierre, va con mi fraterna solidaridad aun por estos años de espera.

Pasta de Conchos una herida sin cerrar, han pasado ya 16 años de una de las tragedias más dolorosas sufridas en la minería, me refiero a Paste de Conchos, sin duda es una deuda sin pago, el que aun a estas fechas los cuerpos de 65 mineros fueron sepultados; después de las primeras labores, solo dos de los cuerpos pudieron ser recuperados.

Así las cosas hablo hoy a nombre de los padres, hermanos hijos, esposas de esos hombres que en la paradoja de vida y muerte están sepultados e insepultos, reclamo que hacen de manera solida sus deudos, quieren esos cuerpos para su descanso. Sí, de los muertos, pero de ellos como deudos angustiados también. G. A.L.D.

EL DOLOR DE LA MUERTE INSEPULTA

Para la comprensión del tema en el ámbito del fratricidio, recomiendo ver el nuevo film de Almodóvar titulado, Madres Paralelas, con este trabajo más que grafico e ilustrativo de una realidad dolorosa, el cineasta Almodóvar que regresa teniendo a Penélope Cruz como protagonista.

La historia encierra una dura y clara denuncia sobre las fosas clandestinas dejadas por la Guerra Civil Española (1936/1939) con un mensaje claro y contundente de los límites a los que puede llegar el fratricidio.

Vale la pena ver la historia porque encarna la tragedia de muchos que en América Latina deambulan hoy buscando a sus desaparecidos también en una guerra que desde las muertas de Juárez así llamadas cuando sus cuerpos preludio de una acción sistemática de feminicidio comenzaron a ser realidad en la parte media y final de la década de los años noventa en el territorio chihuahuense para adquirir carta de “naturalización” en el territorio nacional primero y correr después hacia el sur flagelando ya sin distingo de genero por causa de la llamada “guerra del y contra el narco” de Calderón 2006 a toda nuestra sociedad nacional y expandiendo [U1] su tragedia a centro y sur américa, donde las fosas clandestinas son cotidianeidad macabra.

Casos puntuales de fosas clandestinas desafortunadamente documentados en toda Latinoamérica hay infinidad, otros en la incertidumbre como lo que sucedió realmente con los jóvenes de Ayotzinapa rayan en la mezquindad y por qué lo expreso así, porque alguien tiene que actuar para la resolución, de ambos casos aquí referidos si, lo mismo del rescate de los minero de Pasta de Conchos que de la recuperación de los jóvenes deseablemente vivos (qué más quisiéramos todos) o de los restos de esos cuerpos que siguen añorándose como hijos en la memoria y sentimiento de sus padres, este reclamo laboral y social está vigente y de verdad su solución en ambos casos la estimo obligada para la tranquilidad de padres, familiares y amigos es urgente.

ENTENDER AL PADRE

Hemos vivido en México las últimas semanas una controversia que escala de manera preocupante, y de la cual ni deseándolo podemos sustraernos, la misma no es nueva, hemos visto como una prensa que difiere de la posición del actual Presidente de la República no menguo su sentir y actuar no solo aversivo, sino francamente agresivo y soez (de muestra ahí está el payaso Brozo que caracteriza el comediante Víctor Trujillo como el epitome de expresión al dirigirse así al presidente, más claro ni el agua)

No es mi función ni posición la de defender la investidura presidencial, la cual sé que está más allá de este debate ocasionado por causas de más fondo de las que se hacen parecer, porque lo cierto que estamos en una lucha por el poder, de los antagonistas llámese empresarios, intelectuales algunos de ellos orgánicos y periodistas que se han comprometido en este empeño, por arrebatarlo de las mano en las que la democracia puso este mandato que corre.

Y los defensores de esta condición, es decir la conservación del poder legítima y legalmente ganado en las urnas. Hay una lucha por la Nación como bien se vivió antes ya en el siglo IXX entre Liberales y Conservadores y en el XX también bajo los adjetivos que se quieran usar revolucionarios contra pelones. Cristeros contra bandidos, lo que se adiciona en este inicio del siglo XXI es la aparición como dije antes de vehículos de difusión los periódicos si, las televisoras también, pero las redes sociales, llamadas así por ser actores de cambio de opinión y articuladores de acción detentadoras del uso de la libertad de opinión y expresión que retumba socialmente de manera negativa y positiva.

Sobre el caso llamado eufemísticamente Casa Gris estoy de acuerdo porque no pudo ser ennegrecido más como se hace en una obra negra no hay definición de como quedara al final aun, pero de que esta trunca está.

Es de lamentar que el continuo asedio de quienes llamo la Jauria Mediática (léase medios desinformativos que lo mismo hablan un sábado, en los primeros días del mes de mayo de 2021 en que la Auditoría Superior de la Federación ASF publicó un documento titulado “costo del esquema de financiamiento y construcción y te Auditoría Superior de la Federación diciendo que era de 331 mil millones de pesos. Para días más tarde señalar el 8 de mayo que solo eran 113 mil 327 millones de pesos, casi un tercio de ls señalado originalmente,

Despeas vendían caso particularmente como el infundio de corrupción en la producción de los chocolates Rocío pertenecientes a los hijos del presidente también u ahora esta presentación de un reportaje que no era solido también en cuanto a everdad de lo denunciado y que sumado a las presiones que está recibiendo el presidente desde el exterior en su lucha con dos frentes fuertemente económicos de Estados Unidos y España por un apetitoso hueso llamado energía eléctrica mexicana, además las presiones del Narco como un poder en la puja de reconocimiento y más aun de respeto a espacios en los que demanda ser no tocado.

Empero esto empequeñece ante dos realidades obvias, la salud presidencial que se observa tocada ante el cateterismo que ya se indica precedió de un desvanecimiento, los cual pone en un predicamento el saber realmente; que condición guarda la salud presidencia.

El segundo que me parece preocupante es la falta de ética, de los detractores presidenciales sean quienes sean de no reconocer que lo pasado dúrate estos años por una hombre que hizo cabeza monoparental para sus hijos por el tiempo que duro al enfermedad de su esposa su viudez y la relación que tiene con sus hijos mismos que le duelen por toda esa historia vivida, sin duda verles siendo el objetivo de los ataques de los detractores de su padre, lastima en lo humano a este.

COROLARIO

Por eso cuando se duele, reconozcamos que el dolor del Presidente por sus vástagos es similar al dolor de padres y madres de Pasta de Conchos, de los miles de desaparecidos y fallecidos en el país y de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, porque de cierto además de ser El Presidente, es ante todo un Padre.

